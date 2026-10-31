¡Tremendo misil! Suhaila Jad arremete con todo contra André Carrillo y le saca trapitos al sol en Instagram

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Suhaila Jad no se guardó nada y lanzó un severo pronunciamiento a través de sus historias de Instagram, dirigido directamente al futbolista André Carrillo. La exchica reality, quien tuvo una relación de 12 años y tres hijos con el seleccionado nacional, hizo estas declaraciones cinco meses después de hacer oficial el fin de su romance, afirmando que aún lleva las secuelas de lo vivido.

En su contundente mensaje, Jad acusó a Carrillo de faltas de respeto sistemáticas y de permitir que terceras personas ingresaran al hogar familiar. Afirmó que le robó años viviendo engañada y que nunca se habría quedado de haber sabido quién era él.

Uno de los momentos más fuertes de su testimonio detalló una "humillación pública" que la marcó. Suhaila relató el impacto de descubrir conversaciones ocultas del deportista: le reprochó que permitiera que una madre de la escuela de sus hijos, con quien se escribía mensajes a sus espaldas, los invitara a ella y a su hijo a un cumpleaños.

Las palabras de Jad también reflejaron el gran costo emocional que le supuso la situación. Añadió que no le perdona las noches sin poder dormir, las secuelas ni su agotamiento físico y psicológico cuando él sabía que sus hijos dependían de ella.

Cerca del final de su descargo, la exchica reality quiso dejar claro que sus reclamos no buscan desearle el mal al futbolista. Afirmó que no es rencorosa y que le desea que le vaya bien, porque no se alegra del mal ajeno. Sin embargo, fue categórica al diferenciar un error de una conducta consciente: "Yo no perdono a quien libremente decidió destruirme", dijo, y sostuvo que lo de él fueron decisiones libres y egoístas, tomadas sabiendo el dolor que podía causar.

André Martín Carrillo Díaz es un futbolista peruano que se desempeña como medio-campista.

Con un mensaje tan directo y lleno de dolor, ¿será que este capítulo de la 'Parejita' Carrillo-Jad recién empieza o es un punto final explosivo?