Magaly Medina y la declaración que nadie esperaba sobre Gisela Valcárcel: ¿adiós a la eterna rivalidad?

Espectáculos

Magaly Medina estuvo de fiesta el 30 de octubre, conmemorando sus veintinueve años de carrera en la pantalla chica, aunque la fecha oficial es el 1 de noviembre. Durante una entrevista con Mónica Cabrejos y Ric la Torre, la presentadora de 'Magaly TV, la firme' dejó a todos boquiabiertos al referirse a Gisela Valcárcel, con palabras que nadie imaginaba.

Contrario a lo que muchos esperarían de la famosa conductora de espectáculos, Magaly confesó que admira la trayectoria de Gisela. Destacó que 'la Señito' lleva muchísimos años más que ella al frente de programas televisivos. Magaly reconoció así la impresionante permanencia de Valcárcel en el medio.

Sin embargo, la admiración de Magaly no fue completa. A pesar de reconocer que Gisela puede jactarse de su extensa carrera en televisión, la periodista no dudó en señalar que su colega aún está buscando su lugar en el mundo digital. Hizo referencia al reciente estreno de 'Aló Gisela' en redes, sugiriendo que a Valcárcel le cuesta conectar con la audiencia de este nuevo formato. "Admiro su trayectoria. ¿Quién o cuántas personas en el Perú pueden decir que se han quedado 39 años en la televisión y se han reinventado? Creo que las redes aún son hurañas para ellas, pero todavía no crea una comunidad en redes", sentenció la 'Urraca'.

Ric la Torre no tardó en señalar la aparente contradicción en las palabras de Magaly: admirar a Gisela y, al mismo tiempo, criticarla. Pero Magaly, fiel a su estilo, puso el 'parche' de inmediato para aclarar su postura. Admiró su trayectoria, pero no a ella, marcando una clara distinción entre el profesionalismo y la persona.

Finalmente, Magaly Medina no confirmó ningún encuentro con Gisela Valcárcel y, lejos de ablandar su postura, reiteró que Gisela sigue pareciéndole una persona "disforzada". Incluso, recordó un clip del programa digital de Valcárcel: "Dios mío, qué disfuerzos. No lo soporto. Lo cambio rápido", comentó, dejando en claro que, aunque respete su trayectoria, el estilo de Gisela en redes no la convence. ¿Será que esta tregua fue solo un espejismo en medio de la fiesta de aniversario?