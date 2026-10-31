¡Qué roche! Luciana Roy 'echó' al ex de Laura Spoya: "La causa se come"

Espectáculos

La conductora de 'Sin + Qué Decir', Luciana Roy, dejó a todos boquiabiertos con una anécdota que tiene como protagonista nada menos que al ex de Laura Spoya. La historia ocurrió en una discoteca, donde este personaje se acercó a Luciana con unas intenciones que ella, al inicio, no captó. Según confesó entre risas en su pódcast, cuando alguien se le acerca no suele pensar que busca algo más que una amistad.

Pero el joven no se rindió. Después de preguntarle si iría a un conocido local, la conversación tomó un giro interesante cuando él quiso saber si había algo más que amistad entre Luciana y uno de sus acompañantes. Ella le aclaró que el chico era como un hermano para ella. Pero él quiso precisar el tipo de vínculo y lanzó la pregunta del millón: "¿Hermano de sangre o hermano así nomás?".

Aquí viene lo bueno, y es que Luciana le contestó que era su causa. El muchacho repitió la palabra, y fue ahí donde Luciana soltó la frase que hizo estallar a todos en el pódcast: "Sí, pero la causa se come". ¡Boom! Una respuesta directa y llena de ingenio que dejó claro que no, no "se comían", y que puso fin a cualquier insinuación de manera épica. Para rematar y cerrar el tema, Luciana, estratégicamente, le dijo que tenía 28 años, una movida maestra para cortar el gileo y dejarlo en su sitio.

Los miembros del pódcast se murieron de la risa con la historia y, obviamente, quisieron saber quién era el valiente que se atrevió a 'gilear' a Luciana de esa forma. Armaron un juego de adivinanzas, lanzando pistas para el público que seguía el programa. Una de ellas fue que "se podría decir que es pollo", a lo que Luciana respondió con humor que ella no era polla. Al final, la identidad no pudo ser un secreto por mucho tiempo: el protagonista de esta divertida anécdota fue Sebastián Gálvez, conocido por haber sido pareja de Laura Spoya, la modelo y conductora de TV que fue Miss Perú 2015 y nos representó en Miss Universe. Sebastián también estuvo relacionado con Valentino.