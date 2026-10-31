Antonio Pavón y Joi Sánchez: ¡Se viene la cigüeña (y quizás la boda también!)

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¡Prepárense, Perú, que la cigüeña podría estar haciendo sus maletas para aterrizar en la casa de Antonio Pavón y Joi Sánchez! La parejita del momento ha soltado la bomba: están en plenos planes para agrandar la familia y convertir a Antoñito en el hermano mayor más ilusionado de la farándula. Lo revelaron en una conversación con nuestra querida Magaly Medina, donde la noticia del bebé fue solo el inicio de una serie de confesiones que nos dejaron con la boca abierta.

Durante su visita a la capital peruana, la conductora Magaly Medina no se anduvo con rodeos y les preguntó directo si venían a “encargar bebé”, a lo que Pavón respondió con un rotundo “Sí, así es”. ¡Así de frente y sin filtro! Se ve que la decisión ya está más que tomada y la emoción les desborda. Pero ojo, que esta búsqueda no es a la loca, ¡para nada! Antonio y Joi, que se ve que son de lo más planificados, han decidido ponerse en manos de un especialista. Buscaron la orientación médica del doctor Lucho Noriega, un buen amigo, porque quieren hacerlo de la mejor manera posible. ¡Y eso sí que nos parece un golazo! Demuestra que están tomando este paso tan importante con toda la seriedad y el cariño del mundo, buscando lo mejor para la futura llegada.

Antonio no dudó en mencionar la edad como un factor considerado en este lindo proyecto, revelando que Joi tiene 33 años y él 44. Con esa ilusión que se les nota a leguas, la pareja enfrenta este proceso con un entusiasmo contagioso, y Pavón dejó claro que están superilusionados.

Antoñito, el futuro hermano mayor más 'troleador'

Pero la verdadera estrella de esta noticia, ¡y el que nos ha sacado más de una carcajada!, es Antoñito. El hijo de Antonio y de la exparticipante de realities Sheyla Rojas es quien más ganas tiene, y bromea con la posibilidad de que el proceso se demore demasiado. Según Joi, Antoñito les dice que van tarde porque él se va a la universidad y ya no va a estar con el hermanito. ¡Un mate de risa! Y por si fuera poco, Antonio nos reveló la preferencia del futuro hermano mayor: ¡quiere una hermanita! Así que, señores, ya saben, Antoñito tiene la lista de deseos bien clara.

Joi, quien es psicóloga de profesión, ha asumido un rol muy cercano en la crianza de Antoñito desde que la pareja se instaló en España en 2019. Según cuentan, la relación con Sheyla Rojas es súper cordial, sin dramas ni competencias. ¡Un ejemplo de madurez para todos!

¿Campanas de boda y bautiboda en un solo paquete?

Y como si fuera poco el notición del bebé, Antonio Pavón y Joi Sánchez también soltaron prenda sobre sus planes de matrimonio. ¡Sí, escucharon bien! Aunque todavía no tienen una fecha concreta, la idea está más que sobre la mesa. Antonio, con esa chispa que lo caracteriza, planteó una idea que nos pareció lo máximo: ¡juntar varias celebraciones familiares en un mismo evento! Pavón dijo que han pensado en una "bautiboda" y una comunión, y que sí les gustaría casarse y tener un hijito o una hijita, "lo que Dios quiera". ¡Un triple combo! Imaginen la fiestaza que armarían. ¡Sería un evento épico para la farándula!

Recordemos que su relación empezó en 2016, cuando Antonio era conocido como el "Pavón Descontrolado" (¡qué tiempos aquellos!). Pavón confesó en una entrevista previa que ya le ha pedido matrimonio dos veces a Joi y que la tercera es la vencida, mostrando que es un insistente del amor. Actualmente, residen en Fuengirola, España, disfrutando de una vivienda frente al mar. Por ahora, no hay fechas exactas para el inicio del tratamiento médico ni para la esperada boda, pero con la ilusión que manejan, ¡sabemos que se viene algo grande!