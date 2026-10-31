¡Uy, la polémica! El dueño de La Bella Luz quiere patentar el "¡Que viva el amor!" de Anely Dávila

Espectáculos

Se armó el lío en el mundo de la cumbia. Oscar Vicente Custodio Chavesta, el dueño de la conocida agrupación La Bella Luz, ha metido una solicitud ante Indecopi para registrar la famosísima frase "¡Que viva, que viva, que viva el amor!". Sí, esa misma expresión que Anely Dávila hizo suya y que cantábamos a todo pulmón en cada concierto. Parece que el amor no solo está en el aire, sino que ahora también busca dueño legal.

Y lo más picante de todo esto es el timing. La solicitud para patentar la frase llegó apenas un día después de que Anely Dávila anunciara su renuncia a la orquesta. ¡Qué casualidad! No es que estemos pensando mal, pero la jugada del señor Custodio Chavesta, justo cuando la artista dejaba el barco, da mucho que pensar sobre las intenciones detrás de este trámite. ¿Será que no querían que el "¡Que viva el amor!" se fuera con ella?

Ante este movimiento inesperado, el programa 'América Hoy' contactó a Anely Dávila para saber su versión de la historia. Ella dijo que no estaba enterada de nada sobre ese tema y que no tenía nada que decir o reclamar al respecto, y recordó que la frase surgió de manera espontánea durante sus presentaciones junto a Josesito. Sobre la agrupación, dijo que al fin y al cabo es de él y que no cree que esté mal.

Pero la situación se puso aún más clara (o turbia, según el cristal con que se mire) cuando el reportero le hizo la pregunta del millón: le señaló que la solicitud se presentó al día siguiente de su salida. Anely dio a entender que comprendía las razones detrás de esta decisión, aunque no profundizó en el tema.

Por si fuera poco, José Burga, de La Bella Luz, salió a defender la paternidad de la frase, pero desde la perspectiva creativa. En sus redes sociales, José aseguró que la frase no es solamente una frase para él, sino una expresión que nació de su creatividad, de su trabajo y de su pasión por transmitir alegría al público. ¡Ajá! Entonces, ¿quién la creó, quién la popularizó y quién la quiere registrar legalmente? ¡Esto es un culebrón de marca mayor!

Mientras el registro en Indecopi todavía no es oficial, la polémica ya está servida. ¿Qué pasará con el famoso "¡Que viva el amor!"? ¿Será que el arte también tiene fecha de caducidad cuando se trata de contratos y salidas? Al final, el amor es libre, pero el "¡Que viva el amor!"... ¿lo será?