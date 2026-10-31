¡Ampay! Shirley Arica y Mario Hart juntos en Miraflores y su excusa no convence

Espectáculos

¡Ampay de impacto en Miraflores! Shirley Arica y Mario Hart fueron captados por las cámaras entrando juntos a un departamento de madrugada, pasadas las cuatro de la mañana. ¡Un chismecito que de inmediato encendió los rumores de un romance entre la modelo y el piloto!

Todo el relajo de la noche arrancó en un evento en Jesús María. De ahí, el grupo de amigos se mandó para un bar y luego, de frente, a Miraflores. Cerca de las tres de la mañana, Luciana Roy y Shirley Arica salieron del condominio donde vive la exchica reality. Detrás de ellas, medio mareado y con el celular en la mano, venía Mario Hart. Los tres se movieron a otro lado y, poco después, Luciana se despidió. ¿Los que quedaron? Shirley y Mario, solitos, enrutando su retirada.

Las cámaras no perdieron un solo detalle y los siguieron hasta el edificio de Shirley. Mario subió con ella y, diez minutos después, bajó. Pero ojo: el piloto bajó más serio que antes, al notar que lo habían descubierto.

Mario Hart, para variar, salió a dar su descargo. En el podcast ‘Sin + Qué Decir’, el piloto contó su cuento: todo, según él, empezó con un mensaje de Ramiro, manager de Shirley, quien lo invitó a la despedida de la modelo antes de que ingrese a un nuevo reality. “Fuimos entonces a la casa de Shirley, yo y Luciana, estaba también Ramiro y otras amigas”, afirmó, asegurando que después todos se fueron a un bar cercano y que solo volvió al depa para recoger su celular.

Pero acá viene el roche: las imágenes del ampay muestran clarísimo que solo tres personas salieron del primer lugar. Ni Ramiro ni las “otras amigas” que menciona Mario aparecen en el registro. La conductora, al revisar el material, lo puso en su sitio: “¿Cuál es todo? Tres. Claro que tres es multitud a veces”, ironizó, y con razón. Su versión, para ser honestos, huele más a floro que a verdad.

Y Shirley Arica, ¿qué dijo? Nada de nada, pero dejó un detalle en sus redes que ha sido interpretado como una respuesta sutil, pero potente. Compartió una historia desde una piscina con la canción “Sé feliz” de... ¡Mario Hart! de fondo. ¿Coincidencia? Lo dudamos mucho.

Este gesto, obviamente, le echó más leña al fuego a las especulaciones. La verdad es que la química entre ellos ya era un tema de conversación desde semanas antes, con coqueteos y hasta un brindis “por nosotros” en un pódcast. Ambos están solteros (él se separó de Korina Rivadeneira hace unos meses y ella se alista para un reality internacional), así que el camino está libre, ¿o no?

Hasta ahora, ninguno de los dos ha confirmado nada, pero las imágenes hablan por sí solas y el "cuento" de Mario no ayuda mucho. ¿Será que el amor está en el aire o es solo un "friendzone" bien intenso?