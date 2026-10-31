Tatiana Astengo en modo "renovación total": ¿Cómo se reinventó y abrazó sus 59 en España?

Espectáculos

Alucina con la tía Tatiana Astengo, que anda rompiéndola en España y no deja de inspirarnos. Después de dejar ese personaje icónico de Reina Pachas en ‘Al fondo hay sitio’ –sí, esa misma–, nuestra actriz se mandó al Viejo Continente buscando nuevas oportunidades, ¡y vaya que las encontró! Ha seguido haciendo lo que más le vacila: actuar, y hasta ha estado en producciones de peso como ‘Los misterios de Laura’ y ‘Rumbos Cruzados’, esta última reconocida como Mejor Serie de Ficción Web en los Premios India Catalina. ¡Un golazo!

Pero ojo, que no fue llegar y besar el santo. Empezar de cero en otro país es chamba dura, y Tatiana lo tiene clarísimo. Ella misma contó que hace años decidió apostar por sí misma, dejar el confort e irse a España a estudiar y empezar de cero. Un movimiento valiente, dejando la estabilidad de Perú por un salto al vacío. Nos cuenta que el camino tuvo días muy duros, pero se aferró a sus sueños. La vida le regaló señales hermosas y la inmensa alegría de poder vivir de la actuación allá. ¡Qué tal lección de perseverancia para quienes tienen un sueño grande!

Para Tatiana, la actuación es mucho más que un trabajo o una pasión; es como el aire que respira, una "necesidad vital". Dice que es su forma de comunicarse y de autoconocerse. Incluso va más allá, confesando que "esta carrera me salvó la vida", dándole un "espacio seguro para sentir y transitar emociones que en mi vida personal no podía tocar por estar siempre en estado de alerta o protección. Actuando sané". Esto explica cómo ha logrado esa libertad y experiencia que hoy presume: a través del arte, encontrando en los personajes y en el escenario un refugio para sanar y crecer.

Y justo en medio de toda esta nueva onda, a sus 59 años, Tatiana nos sorprendió con una sesión de fotos súper natural. Decidió mostrarse tal cual, sin filtros ni rollos, y aprovechó para soltar una reflexión poderosa sobre el tiempo. Se mostró agradecida porque la actuación sigue siendo parte de su vida.

En Instagram, la actriz compartió el porqué de estas fotos, que son el corazón de su "nueva apariencia" basada en la honestidad. Para ella, "no solo muestran cómo me veo hoy; son el mapa de todo lo que he caminado". ¡Más claro ni el agua para entender su evolución! Y, sin pelos en la lengua, dijo que hoy es mayor y que no pretende ocultarlo: en cada línea hay aceptación, experiencia y material infinito para sus futuros personajes. Un aplauso para la honestidad, que se agradece un montón en un mundo lleno de filtros. Y de paso, agradeció al equipo que entendió que las fotos tenían que ser honestas y también juguetonas.

Esta es la Tatiana que vemos hoy: renovada, conforme con cómo quedaron sus imágenes y con una perspectiva de vida increíble que se construyó a base de esfuerzo y autoconocimiento. Ha sido un camino largo, con hartos retos. Ella está lista para aceptar todos los retos artísticos que le sumen.

Nos dijo que las ganas y la ilusión siguen intactas, pero que ahora disfruta el oficio desde otro lugar, con total honestidad y con el corazón abierto. Alucina qué frase para la vida, ¿no? Ella sabe que las historias y personajes que vendrán serán un regalo. Así que, nuestra tía Tatiana Astengo, con más experiencia, más libre y lista para lo que venga, nos demuestra que la edad es solo un número y que la verdadera belleza está en ser auténtica. ¿Quién más se atreve a seguir su ejemplo y abrazar su propia historia?