¡'No la dejaron entrar al cielo'! Alfredo Adame se retracta sobre supuesta muerte de Laura Bozzo
Latinoamérica se quedó en shock el miércoles 28 de octubre cuando la noticia de la supuesta muerte de nuestra Laura Bozzo, la presentadora de televisión peruana, empezó a circular como reguero de pólvora.
El responsable de este alboroto fue el actor mexicano Alfredo Adame, quien afirmó que Laura Bozzo, a sus setenta y cinco años, había perdido la vida. ¡Imaginen el roche y la preocupación colectiva!
Las redes sociales, como era de esperarse, se llenaron al toque de mensajes de consternación. Miles de usuarios no daban crédito a lo que estaban leyendo, preguntándose si era cierto o una broma de mal gusto.
Sin embargo, horas después el mismo Alfredo Adame se retractó en sus redes sociales.
En una imagen que difundió en Instagram, Adame escribió: "De última hora no la dejaron entrar al cielo y la regresaron". ¡Así, sin filtros! Más troll imposible, ¿no?
Una de las dos hijas de Laura Bozzo, Alejandra, entró en escena tras la polémica.