¡Besos cruzados y reacciones de infarto! Esto Es Guerra desató la polémica

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El set de Esto Es Guerra Desafío 14 fue testigo de un tremendo remezón cuando Raysa Ortiz y Paul Michael, el "Chalaquito", protagonizaron un apasionado beso durante un reto de actuación. La escena, que dejó a más de uno con la boca abierta, no fue para menos: ¡la química entre ellos era innegable!

La más sorprendida con este momento fue Mapi Westphalen, quien no pudo evitar reaccionar de forma épica. Junto a sus compañeros de programa, Mapi quedó en shock, empezando a gritar y tapándose la boca del asombro. ¡Una reacción que nos representa a todos cuando vemos un chismecito así de bueno en vivo!

El detrás de cámaras, captado por la página Guerreros y Combatientes, mostró la magnitud de la impresión. Mapi se desahogaba gritando al lado de Sirena Ortiz y Melissa Loza, mientras que Gabriel Meneses y Leandro Cabello saltaban eufóricos fuera de cámaras. La producción no podía creer el nivel de emoción que desató este esperado beso. ¡Nosotros tampoco!

Tras el revuelo, los conductores Katia Palma y Mathías Brivio, ni cortos ni perezosos, no dudaron en preguntar a los protagonistas sobre la escena. Raysa Ortiz, con toda la sinceridad que la caracteriza, no escatimó en elogios para Paul Michael. La artista peruana lo felicitó por lo bien que lo hizo, destacó que le pareció muy profesional y aseguró que hubo bastante química entre los dos, dejando claro que el "Chalaquito" también puede lucirse como actor.

Por otro lado, según la fuente, Raysa Ortiz hizo un gesto inusual al ver el tierno beso entre Paul Michael y Mapi Westphalen en el reciente programa. La guerrera restó importancia a las muestras de cariño de los competidores, y cabe recordar que antes el "Chalaquito" estaba interesado en conocer a la hermana de Sirena.