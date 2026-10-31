Guty Carrera ganó 'Top Chef VIP 5' y la polémica encendió las redes

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Guty Carrera se coronó como el flamante ganador de la quinta temporada de 'Top Chef VIP', llevándose a casa el ansiado premio de 200 mil dólares. Sin embargo, su triunfo no pasó desapercibido y, como era de esperarse, levantó un mar de críticas que pusieron en duda sus habilidades culinarias.

En las redes sociales, varios usuarios no tardaron en cuestionar la victoria del modelo. ¿La razón? Afirman que su novia, Alana Lliteras —quien además ganó la segunda temporada del programa—, le dio una gran ventaja. Según los comentarios, Alana le habría enseñado técnicas y lo habría apoyado para desenvolverse como todo un profesional en la cocina, algo que consideraron una falta de respeto para los demás concursantes.

Alana, conocida también por ser exconcursante de 'La Casa de los Famosos', no se quedó callada ante los internautas y fue bien contundente con su respuesta. "Siempre se ha podido, tanto que en ediciones pasadas también estaban sus chefs de invitados dando instrucciones. Aprende a perder", dijo, defendiendo el apoyo que le dio a Guty durante la competencia.

Pero la defensa no quedó ahí. La conductora mexicana también aprovechó su perfil de Instagram para aplaudir el logro de su pareja con una dedicatoria romántica. Escribió que la gente siempre va a criticar porque es un reality que despierta pasiones, pero que quienes lo quieren saben lo dedicado, disciplinado y estudioso que es, y que se mereció el premio. Le dijo además que está muy orgullosa de él.

Guty respondió agradeciéndole el apoyo y diciéndole que siempre será la número 1 de todas las temporadas.

En cuanto a su plato ganador, Guty Carrera conquistó a los jueces —el chef Antonio "Toño" de Livier, la chef Tita (Inés Páez Nin) y la chef Betty Vázquez— con un menú inspirado en la rica gastronomía del Perú. Su plato fuerte, una creación llamada ‘Entre fuegos’, fue descrito por el modelo como una representación del volcán Misti, un volcán activo en la ciudad de Arequipa.

Así que, mientras Guty celebra su premio gordo, la pregunta que queda flotando es: ¿realmente ganó por su sazón o por los 'secretitos' de su amor?