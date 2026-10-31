¡Flavia Laos es la "revelación" en Chile! Los elogios llueven por su participación en reality

Espectáculos

Flavia Laos Urbina, presentadora de TV, cantante, influencer y modelo peruana, participa en el reality show chileno ‘Volverías con tu ex’ está generando un montón de comentarios, ¡y ojo!, los elogios vienen desde un lugar que antes apenas la conocía,

¡Nuestra Flavia lo está rompiendo en Chile! Su paso por ‘Volverías con tu ex’ ya está dando que hablar en todos los espacios de entretenimiento del país sureño. Los conductores de un programa de streaming que se dedica a desmenuzar este formato no dudaron en llenarla de halagos, ¡y hasta la declararon "el personaje revelación" de toda la temporada! Ric La Torre, el tiktoker de espectáculos que siempre está al día con la farándula, no tardó en compartir en su canal un fragmento de esta conversación que ha puesto a Flavia en boca de todos. Los panelistas se dedicaron a analizar a fondo la presencia de la actriz peruana en el programa, y la verdad, sus conclusiones son para inflar el pecho de orgullo patrio.

Los presentadores chilenos fueron súper honestos: Flavia Laos llegó a sus pantallas como una figura que no conocían mucho. Los presentadores señalaron que en Chile no la conocían y que el público local tenía poco conocimiento de su trayectoria. Esto resalta aún más lo impresionante de su logro. A pesar de este inicio con poco reconocimiento local, la actriz logró captar la atención de todos con su desenvolvimiento en pantalla y su capacidad para integrarse. Uno de los conductores sostuvo que Flavia es el personaje revelación de este reality. Su compañera no se quedó atrás y respaldó esta opinión, afirmando que Flavia ha sabido posicionarse de una manera notable y efectiva dentro de la intensa dinámica del programa. Los panelistas recordaron que, si bien Flavia ya tenía una carrera consolidada en Perú, con importantes apariciones en producciones como ‘Ven, baila, quinceañera’, su nombre no resonaba con el mismo nivel de reconocimiento en Chile antes de su ingreso al reality. Por eso, su rápida ascensión a figura destacada es doblemente meritoria.

Durante su análisis, los integrantes del streaming explicaron detalladamente cómo Flavia consiguió convertirse en una de las participantes nuevas que más miradas y comentarios generó entre los espectadores. Aunque no la calificaron como la "mejor" participante de la temporada en un sentido absoluto, sí enfatizaron que su desempeño destaca con luz propia entre aquellos concursantes que ingresaron al programa sin una exposición previa ante el público chileno. La clave de su éxito, según los comentaristas, reside en la excepcional capacidad de Flavia para involucrarse de lleno en las situaciones que propone el reality, expresar su punto de vista de forma clara frente a los conflictos y mantener una presencia activa y genuina dentro de la convivencia. Una de las figuras del espacio digital comentó que le gustan sus argumentos.

Los conductores enumeraron los aspectos que, a su juicio, son la receta secreta para la excelente recepción que Flavia ha tenido en el programa. Uno de los panelistas la describió como bonita y talentosa, y dijo que se supo involucrar, pelea lo justo, no es planta y tiene opinión. Y aquí viene una parte importante: lo de "no es planta". Para quienes no están tan familiarizados con el lenguaje específico de los programas de telerrealidad, una "planta" es ese tipo de concursante que pasa completamente desapercibido, que se mantiene al margen de las discusiones, las alianzas o los momentos más centrales de la convivencia. En el caso de Flavia, los comentaristas destacaron que ella logró tener una participación visible, activa y con voz propia, ¡pero sin tener que estar metida en enfrentamientos constantes ni dramones forzados! Un verdadero equilibrio. La otra conductora del streaming, al escuchar la evaluación tan positiva de su colega, reaccionó de forma positiva con un aprobador "Bien ahí, Flavia".

Como era de esperarse, Ric La Torre no solo se limitó a compartir el fragmento del video, sino que también le dio su bendición y su total respaldo a Flavia. El conocido creador de contenido coincidió plenamente con los comentarios de los panelistas chilenos y no se guardó nada al respecto. Sostuvo que la participante tiene condiciones para hacer carrera en realities. Y no solo eso, Ric ya la está visualizando en ligas mucho mayores, fuera de la televisión nacional. Opinó que debería seguir en Netflix y en los realities americanos porque es muy buena. Además, Ric admitió tener una debilidad personal por la participante y cerró su mensaje con una frase en inglés: "You are a star". Todos estos elogios le llegan a Flavia justo cuando continúa siendo una de las figuras que más revuelo y comentarios causan dentro de ‘Volverías con tu ex’, consolidando su impacto en la farándula chilena y demostrando que la presencia de artistas peruanos en producciones internacionales puede abrir una nueva etapa de exposición mediática, sobre todo cuando logran conectar con el público mostrando su verdadera personalidad.