¡Drama familiar de alto vuelo! 'Cri Cri' rompe en llanto por Farfán, pero jura que no dará el primer paso

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Cristian Martínez, más conocido en el barrio y en la farándula como 'Cri Cri', es nada menos que el primo de nuestro querido ex futbolista Jefferson Farfán, la 'Foquita'. Compartieron cerca de 40 años juntos. Sin embargo, desde hace bastante tiempo no hay ningún acercamiento entre ambos.

En una entrevista bien íntima en el programa "Chimi Churri", a 'Cri Cri' le tocó hablar de lo que a muchos nos pone nerviosos: ¿cómo anda su vínculo con Farfán? Y, ¡ay, caramba!, se puso sentimental al toque. Aunque aseguró que el cariño por la 'Foquita' sigue intacto, guardadito en el corazón, no pudo ocultar que hay situaciones del pasado que le "duelen". ¿Qué pasó, qué pasó? ¡Queremos saber! Según contó, no se ha dado ningún acercamiento entre ambos, ni antes ni después del problema. Reconoció que cuando le tocan ese tema se vuelve más sentimental.

Cumpleaños lejos y el alma en pedazos

La entrevista se puso aún más intensa cuando el tema giró en torno al cumpleaños de Jefferson. ¡Sí, pues, otro año más sin su primo al lado! Cristian recordó que durante casi toda su vida estuvo presente en muchas fechas importantes de su primo. Dijo que cree que es el segundo cumpleaños que pasa lejos de él, y que han sido 40 años de su vida a su lado.

Lágrimas, lealtad y el dilema del primer paso

Y como si la cosa no pudiera ser más dramática, ¡empezó a sonar una canción de esas para cortarse las venas! Y claro, nuestro 'Cri Cri' no pudo más y se quebró en vivo. Lágrimas, pausa, un sorbito de agua para intentar calmarse, pero el sentimiento era más fuerte. A pesar de todo, dejó bien claro que el cariño por Farfán no se ha borrado ni con borrador mágico. Aseguró entre lágrimas que su cariño será para toda la vida y que siempre le será leal, esté o no a su lado.

Pero justo cuando pensábamos que se venía el abrazo de reconciliación, 'Cri Cri' soltó la bomba que nos dejó con la boca abierta: ¡él no dará el primer paso! ¿Cómo así? Con una franqueza admirable, explicó que hay "muchas cosas" (¡esas famosas "muchas cosas"!) que todavía le duelen y que no le permiten tomar la iniciativa. "Me dolieron mucho muchas cosas, no voy a dar el primer paso yo, soy sincero", sostuvo. O sea, el deseo de arreglar las cosas está, pero el dolor es más grande que el impulso de buscarlo. ¡Qué situación!

Orgullo contra orgullo: ¿Quién cede primero?

Entonces, la pelota está en la cancha de Jefferson, aparentemente. 'Cri Cri' dejó entrever que espera que el acercamiento venga del otro lado. Pero la cosa se complica, y es que consideró que, por el carácter de ambos, la reconciliación podría ser complicada: dijo que Jefferson es un poquito orgulloso y que a él también le sería difícil dar el primer paso.

La verdad es que 'Cri Cri' se mostró súper afectado por todo lo que pasó, dejando clarísimo que el cariño por su primo sigue ahí, ¡intacto! Pero también puso los puntos sobre las íes: hay heridas que duelen y no será él quien inicie el proceso de reconciliación.

¿Logrará la 'Foquita' dejar el orgullo de lado para recuperar los 40 años de historia?