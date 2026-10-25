¡Tremenda juerga! La fiesta de 30 años de Roca Rey termina en investigación policial en España

Espectáculos

Imagínate la escena: estás en tu casa en un tranquilo pueblo de Sevilla, y de pronto, ¡pum, pum! La música a todo volumen, mariachis, un DJ y fuegos artificiales que te hacen pensar lo peor. Pues esa fue la realidad de los vecinos de Gerena el miércoles 21 de octubre, cuando el torero peruano Andrés Roca Rey tiró la casa por la ventana para celebrar sus 30 años en su finca “La Consentida”. Pero lo que parecía una juerga inolvidable terminó con una investigación de la Policía Local.

La fiesta arrancó alrededor de las siete de la noche y, por lo que cuentan, duró hasta la madrugada del día siguiente. No faltó nada: hubo mariachis para el toque tradicional, un DJ para la parte más moderna y, para cerrar con broche de oro, un espectáculo pirotécnico. Elementos que, combinados, provocaron el malestar de algunos vecinos del municipio sevillano.

Los reclamos no fueron solo murmuraciones de pasillo. La queja llegó por escrito al Ayuntamiento de Gerena, que, como corresponde, pasó la pelota a la Policía Local para que se pongan a investigar si la celebración cumplió con las ordenanzas vigentes. Los vecinos cuestionaron el volumen de la música y las detonaciones. Un residente llegó a decir que pensó que eran balazos, no fuegos artificiales. Otro aseguró que el ruido de la música y la pirotecnia era tan fuerte que parecía que la fiesta se hacía frente a su casa. ¡Qué palta! Las quejas no solo apuntaron a la intensidad del ruido, sino también al horario, porque la pachanga se extendió hasta bien entrada la madrugada, en un municipio que cuenta con zonas residenciales próximas a terrenos rurales.

Según la periodista Gema López, que comentó el tema, la investigación examinará, entre otros aspectos, si existió autorización para usar pirotécnicos. Según lo difundido en el programa, la normativa local restringe el uso de fuegos artificiales salvo en actividades autorizadas o con un permiso municipal previo. Según la información que manejaba el programa, no se habría solicitado el permiso para el espectáculo pirotécnico. Eso sí, que se abra una investigación no significa que ya haya una infracción confirmada. Ahora la Policía Local tiene que ir a fondo y ver todas las circunstancias de la celebración, si había autorizaciones y si se cumplieron todas las condiciones para este tipo de eventos.

¿Celebración de cumpleaños o de soltería?

Lo más curioso de esta fiesta es el contexto. La celebración de los 30 de Roca Rey se dio solo unos días después de que se supiera que su relación con Tana Rivera había llegado a su fin. La hija de Eugenia Martínez de Irujo y Francisco Rivera había estado con el torero varios meses, desde que hicieron pública su relación en abril de este año. La revista ¡HOLA! contó que una fuerte discusión el 9 de octubre en Valencia, adonde ambos habían ido por una corrida, fue el punto final de su romance.

Fíjate la diferencia: mientras Tana, por su lado, decidió cancelar la gran fiesta que tenía planeada por su propio cumpleaños y optó por una reunión más íntima, Roca Rey decidió seguir adelante con sus planes. Reunió a sus patas y allegados en su finca, y aunque no hay una cifra oficial, algunas versiones situaron la asistencia en alrededor de un centenar de invitados, aunque no existe confirmación oficial.

Y Roca Rey, ¿qué dice?

Hasta el momento, Andrés Roca Rey no ha dicho ni pío sobre las quejas de los vecinos ni sobre la investigación policial. Su única reacción pública fue un post corto en sus redes sociales, agradeciendo los mensajes que recibió por su cumpleaños, junto a una imagen vinculada con la celebración. Cero dramas en público, al menos por su parte. Tampoco hay comunicación oficial del Ayuntamiento de Gerena sobre cómo va el caso.