¿Deep talk o drama? Raimundo Cerda filosófico sobre el amor (mientras el reality con Faloon arde)

Espectáculos

Raimundo Cerda, el conocido chico reality que ha vuelto a la palestra por su participación en un programa de competencia, se ha metido en un enredo sentimental que ya tiene a todo el mundo hablando. Con el drama que sigue enganchando a los televidentes en la pantalla, el "chico reality" soltó unas ideas sobre el amor que nos han dejado pensando más de la cuenta. Especialmente porque sus palabras llegan justo cuando el público ve sus tensos encuentros y "roches" con Faloon Larraguibel, la popular bailarina, actriz y presentadora de televisión chilena, en el reality de Mega, y no paran de comentar cada detalle de su historia.

¿Enamorado o solo existencialista? La caja de preguntas de la polémica

Resulta que Raimundo, como buen influencer, usó la clásica cajita de preguntas de Instagram para interactuar con sus seguidores, una herramienta que permite a los fans enviar sus consultas y que el famoso responda públicamente las que elija. Y claro, como la curiosidad es más fuerte, a alguien se le ocurrió ir directo al grano y preguntarle si estaba "muy enamorado". ¡Puf! En lugar de un "sí" o un "no" rotundo que habría zanjado el asunto, el hombre se rayó y nos regaló una reflexión filosófica, digna de un poeta o, al menos, de un romántico moderno con mucho en qué pensar. Su respuesta fue cualquier cosa menos predecible.

Se lanzó con una frase que nos hizo abrir los ojos y mirar las relaciones desde otra perspectiva: "Quizás el amor sea eso que ocurre cuando otra persona deja de ser alguien que conoces y se convierte en alguien que nunca terminas por comprender del todo, pero que aún así uno quiere seguir descubriendo", dijo. ¿Y a qué venía esto? Pues, aunque no soltó el nombre de Faloon de manera explícita, quedó clarísimo que su respuesta tenía un toque de misterio, de curiosidad y de esas ganas de seguir conociendo al otro, incluso si ya tienen una historia compartida que podría llenar varios tomos de un libro. La intriga estaba servida.

El amor no es un examen, es un viaje (según Raimundo)

Pero ahí no quedó la cosa. Raimundo Cerda siguió filosofando a lo grande y se atrevió a cuestionar la creencia popular de que amar significa tener todas las respuestas sobre alguien, como si el amor fuera un examen donde debes saber todo sobre tu pareja. ¡Eso sí que nos voló la cabeza y nos puso a debatir! Según planteó, amar no es encontrar todas las respuestas en alguien, sino sentir que esa persona merece todas las preguntas, y en un mundo donde casi todo parece reemplazable, encontrar a alguien que no resulte indiferente con el paso del tiempo es algo extraordinario. Eso dejó a más de uno repensando sus propias relaciones.

En otras palabras, para Raimundo, el amor va de mantener ese interés vivo, de saber que siempre hay algo nuevo, un aspecto oculto o una nueva faceta que descubrir en la otra persona, y de encontrar un vínculo que no se desgaste, que no se vuelva indiferente, por más que pasen los años y las broncas típicas de cualquier relación. Un mensaje bastante potente y poco convencional para los tiempos que corren, donde todo parece descartable y las relaciones fugaces son el pan de cada día, ¿no? Nos invita a buscar algo más allá de lo evidente.

El reality y la "deep talk" que no cuadra: ¿Confusión o estrategia?

Ahora, la parte más jugosa y la que nos tiene a todos especulando: ¿por qué todo esto es tan relevante y por qué suena tan extraño en este momento? Pues porque mientras Raimundo comparte estas reflexiones sobre el amor en Instagram, en la pantalla de Mega sigue dando que hablar el reality "¿Volverías con tu ex? 2". Y ahí, señores y señoras, la cosa es bien diferente y el drama está a tope. El programa sigue mostrando todos los "roches", desencuentros y discusiones acaloradas entre Raimundo y Faloon Larraguibel, lo que tiene a los televidentes con la boca abierta y comentando hasta el último detalle en redes sociales.

Recordemos que el pata, Raimundo, ingresó al reality como soltero, fresco de una ruptura con Faloon. Ella, ni corta ni perezosa, se unió al programa después con la clara intención de abordar la historia que compartieron y el futuro de su vínculo. Y aunque los chismosos y los "datitos" dicen que fuera de cámaras ya retomaron su relación, las discusiones intensas que se exhiben en la televisión hacen que la gente dude un poco de cómo anda esa pareja en la vida real. Es más, el conflicto es tan público que hasta Katherine Helfmann, la mamá de Raimundo, se metió en el chismorreo digital al interactuar en redes sociales con una publicación que abordaba los conflictos de su hijo y Faloon. ¡El drama es total y familiar!

Entonces, que Raimundo Cerda nos salga con estas palabras sobre el amor, y sobre un vínculo que resiste el tiempo, en medio de tanta polémica televisiva y familiar, es para sentarse a analizar con lupa. Es un contraste que despierta mucho interés. ¿Será que sus palabras son una dedicatoria encubierta para Faloon, una señal de que a pesar de todo el caos hay algo real? ¿O simplemente nos regaló una clase de filosofía para desviar la atención del show que todos estamos viendo?

¿Ustedes qué creen: es amor del bueno y del profundo o solo una estrategia para confundirnos y mantenernos pegados a la pantalla?