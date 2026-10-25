Mario Irivarren confiesa por qué vive con su mamá: ¡tiene fibromialgia y él es su todo!

Espectáculos

Mario Irivarren nos dejó con la boca abierta al compartir un detalle súper íntimo de su vida familiar con la periodista y presentadora Verónica Linares. Resulta que el conductor de ‘La manada’ sigue viviendo con su mamá, Marcela León, y la razón es más que conmovedora: ella necesita de sus cuidados y asistencia diaria por un tema de salud.

Contó que su mamá sufre de fibromialgia, lo que le provoca muchos dolores musculares y articulares, y que si ella cocina un día, al día siguiente no se levanta. Por eso, Marcela requiere compañía para ir a sus citas médicas, tomar sus medicamentos y recibir ayuda cuando los dolores se ponen intensos, aunque por suerte hoy en día es menos frecuente, pues durante muchos años fue algo de todos los días, añadió. Además, hay una señora en casa que les ayuda.

Esta decisión de quedarse al lado de su madre viene de lejos. Mario recordó que sus padres se separaron cuando él tenía veinte años, justo cuando empezaba su etapa en ‘Combate’. Desde ese momento, asumió nuevas responsabilidades en casa. Con el tiempo, su hermano también se fue del hogar, así que Mario se convirtió en el soporte principal de Marcela.

Pero no todo fue drama. En la misma entrevista, Mario también se animó a hablar sobre su relación con Tabata Suárez y la posibilidad de ser padre. Y la verdad, para los que esperaban noticias de baby boom, tendrán que esperar. Él fue clarísimo: por ahora, ¡ni a balas! Tiene un montón de objetivos personales que quiere cumplir, como viajar y conocer el mundo, antes de lanzarse a la paternidad.

“Una vez que haya completado eso, será el momento de sentarse y decir ‘bueno, tal vez llegó la hora de pasar al nivel de la paternidad’”, comentó. Así que, chicas, Mario primero va a darle la vuelta al mundo y luego, quién sabe, quizás tendremos noticias de un mini-Irivarren. ¿No les parece un amor de hijo y un pata con la visión clara?