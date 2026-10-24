Roxana Molina lanzó picante confesión tras coqueteo con Patricio Parodi: 'El beso se da sin cámaras'

Espectáculos

La locutora e influencer Roxana Molina se pronunció sobre el coqueteo que tuvo con Patricio Parodi. Ambos protagonizaron el conocido juego de nariz, que despertó comentarios sobre la confianza que existe entre ellos.

Pero Molina no se hizo paltas y aclaró que entre ellos solo hay una buena amistad. Aseguró que esa cercanía que mostraron frente a cámaras no la puso nerviosa ni un poquito, ¡al contrario! Se lo tomó con toda la confianza del mundo. Dijo que son amigos, que hicieron el juego porque se tienen confianza y que no la puso nerviosa, sino que le dio risa.

Pero ahí no quedó la cosa, ¡ahí no! La locutora bromeó diciendo que Patricio, el chico reality de 'Esto es guerra', se puso bien “canchero” y seguro de sí mismo porque, claro, estaba en su centro de trabajo. Pero la cosa cambia cuando lo sacas de su cancha, ¿no?

Con una risita pícara, Roxana dejó entrever que la situación sería muy diferente si se cruzaran fuera de los sets de televisión. “Se pone 'canchero', ya que está en su lugar de trabajo, pero ya me lo voy a encontrar en otro lugar y ahí él estará nervioso”, sentenció, dejando a todos con la intriga.

Y como era de esperarse, la pregunta del millón llegó: ¿por qué no hubo beso? La respuesta de Molina alimentó la curiosidad sobre la química que mostró con Parodi. “El beso siempre se da sin cámara”, afirmó tajante. ¡Así nomás!

Clarísimo, ¿no?