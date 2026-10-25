¡Ana Paula Consorte se pasó de graciosa con broma a Paolo Guerrero por su pancita!

Espectáculos

Ana Paula Consorte y Paolo Guerrero nos regalaron un momento súper tierno en redes, donde el futbolista peruano que juega en Alianza Lima apareció engriendo la pancita de su pareja. El video, lleno de cariño, mostraba a Paolo acercándose a darle amor al bebé que viene en camino, mientras Ana Paula sonreía y le acariciaba la cabeza.

Pero la cosa cambió cuando la modelo brasileña soltó una de sus ocurrencias. Sobre las imágenes, escribió una lista de cosas que dejó que su marido eligiera durante el embarazo. Y la respuesta que apareció fue un mate de risa: “1. La mamá del bebé.” ¡Se pasó! Ana Paula bromeaba con que esa fue la única decisión que le permitió tomar a Paolo en esta etapa, mientras ella se encarga de todo lo demás.

Para seguir con la chacota, en la descripción del video, Ana Paula agregó un mensaje con un emoji de risa. Y por si fuera poco, al estilo de una película, la grabación terminó con unos créditos donde ella se llevó el premio gordo: dirección, producción, edición, ideas, detalles y la última palabra. Paolo apareció como protagonista y la barriguita tuvo su mención especial, escrita con mucho cariño.

Más allá del humor, la publicación también tuvo su lado dulce. Ana Paula dedicó unas palabras a sus hijos y a la gente que sigue su día a día. Agradeció a sus hijos por llenar su vida de amor, risas, travesuras y mucho ruido, y a quienes los acompañan. La cereza del pastel fue la frase final: “HECHO CON AMOR. Y un poquito de caos familiar”.

¡Definitivamente, a Ana Paula nadie le quita el mando en esa casa! ¿O sí, Paolo?