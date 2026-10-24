Laura Bozzo, delicada pero estable en UCI: piden oraciones por su salud

Espectáculos

Laura Bozzo está pasando un momento difícil. La presentadora peruana se encuentra internada en la unidad de cuidados intensivos de un centro hospitalario en la Ciudad de México, donde permanece intubada, bajo sedación y con asistencia respiratoria. La situación es, sin duda, preocupante.

Según lo que se ha podido saber, el quebranto de salud de la comunicadora empezó cuando estaba en Acapulco, con fuertes dolores abdominales. Esto la llevó a una cirugía de emergencia. Sin embargo, tras la intervención, la infección se agravó, complicando todo y motivando su traslado a la capital mexicana. Actualmente, se ha reportado que su pronóstico es “delicado pero estable”, y está recibiendo monitoreo constante.

Ante el revuelo y las diversas versiones que circulaban sobre la gravedad de la presentadora, su expareja, el cantante argentino Cristian Zuárez, decidió pronunciarse. En una entrevista, Zuárez afirmó que está al tanto de todo desde el primer momento y que se mantiene en contacto permanente con la familia, en particular con Alejandra de la Fuente, la hija menor de Laura. Él detalla que habla constantemente con el círculo íntimo de la presentadora para conocer la evolución de su estado clínico.

El cantante, preocupado por la situación de la peruana, hizo un llamado al público y a sus seguidores para que se unan en cadenas de oración por la pronta recuperación de Laura Bozzo. “Hoy te puedo decir que estoy rezando muchísimo, mi familia y yo, por Laura, por su pronta recuperación”, agregó, mostrando su solidaridad y cariño. Al final, los lazos, aunque sean del pasado, pueden ser muy fuertes.

Laura Bozzo habría sido hospitalizada de emergencia en Acapulco la noche del 13 de octubre. Habría ingresado al Hospital General de Acapulco 'El Quemado'. Tras esto, circularon fotos de ella en una cama y una ficha de ingreso al centro médico, dejando en evidencia la gravedad del momento. Entre las complicaciones que se reportaron, se mencionan una deshidratación severa, parálisis intestinal y un cuadro de peritonitis. Estas afecciones habrían provocado un deterioro acelerado de su estado de salud. Un cuadro bastante complejo, la verdad.