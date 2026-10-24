Raysa Ortiz y Paul Michael: ¡Besos de novela y cero celos!

Espectáculos

Raysa Ortiz, conocida actriz y participante de Esto es Guerra, está en boca de todos por dos motivos que hicieron sonar las alarmas del chismorreo. Primero, por unas imágenes que la mostraban junto a un integrante de la producción del programa, lo que levantó sospechas de un posible romance; y segundo, por el apasionado beso que se dio con Paul Michael en un reto de actuación, un momento que dejó a más de uno con la boca abierta.

¿Amigos con derecho a juerga?

Raysa Ortiz decidió aclarar todo el chismorreo después de que la ampayaran saliendo con Francesco, un integrante de la producción de Esto es Guerra. ¡Imagínense el revuelo en redes! La actriz, como siempre, súper relajada y con la sonrisa de oreja a oreja, soltó la sopa a las cámaras de Más Espectáculos. Para ella, no hay misterio ni drama, ¡solo amistad, de la buena! "Ay, nada, Francesco es un amigo, súper amigo, o sea, la gente especula cosas", dijo, dejando clarísimo que las teorías conspirativas del 'ampay' estaban más voladas que cometa en Paracas.

Resulta que la 'salidita' era en mancha, saliendo del cumpleaños de Pato. explicó que salían del cumpleaños de Pato, adonde todos fueron, y que estaban con Mapi, para que nadie se haga la película de que era una cita romántica a la luz de la luna. Y como buen caballero, Francesco la dejó en su "jato", porque no quería que se fuera "sola, obviamente". ¡Un tipazo de esos que ya no quedan, eh! Un punto extra para el galán (platónico, claro) de la producción.

Pero la pregunta del millón, la que todos esperábamos con las palomitas en mano, era si Paul Michael, con quien tuvo un beso de película, había reaccionado con celos. ¡Chanfle! Raysa se lo tomó a la broma, como si ya estuviera más que acostumbrada a que le inventen romances hasta con el conserje de su edificio. "Siempre me van a vincular. Ya, estoy acostumbrada a que me vinculen con todo el mundo", soltó con esa paciencia de santa. Cuando le insistieron si Paul le había dicho algo, Raysa respondió que no. ¡Así nomás! Cero celos a la vista, o al menos eso nos quiere hacer creer.

El chapatón que paralizó EEG

Cambiando de tema, porque en el mundo de los realities el drama siempre tiene un reemplazo rápido y furioso, Raysa Ortiz y Paul Michael armaron un revuelo en Esto es Guerra con un beso de esos que te dejan sin aliento y con ganas de más. Sí, un chapatón de aquellos en un reto de actuación que ni los conductores, Katia Palma y Mathías Brivio, pudieron ignorar. Obvio, les preguntaron de todo sobre la escena.

Y Raysa, ni corta ni perezosa, se deshizo en elogios hacia el cantante por su talento actoral, ¡porque hasta ella quedó impresionada! "Me pareció muy profesional de su parte", dijo la artista peruana, y agregó que hubo bastante química entre los dos. ¿Será que hay más de una chispa entre ellos? ¡El tiempo lo dirá!

¡Hasta la hermana lo esperaba!

La reacción de sus compañeros fue digna de un meme. Mapi Westphalen, por ejemplo, no podía creer lo que veían sus ojos. Gritaba y se tapaba la boca, ¡como si hubiera visto un fantasma, pero de puro asombro! El detrás de cámaras, captado por la página "Guerreros y Combatientes", mostró a Mapi en plena euforia, junto a Sirena Ortiz y Melissa Loza. Y para rematar, Gabriel Meneses y Leandro Cabello no paraban de saltar fuera de cámaras. ¡Una fiesta total por el chapetón!

Pero la que más nos sorprendió fue Sirena Ortiz, la hermana de Raysa. Ella no ocultó su emoción y confesó que la escena fue "perfecta". Y destacó que su hermana fue quien besó al cantante. ¡Directo y sin filtros! Sirena añadió que ya era momento y que lo esperaba con muchas ganas. Con una hermana así, ¿quién necesita redes sociales para enterarse de todo? Al final, parece que Raysa tiene claro que la amistad es amistad y los besos en la tele... son pura chamba. ¡Qué viva el drama!