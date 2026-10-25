Stephanie Cayo y Alejandro Sanz: ¡Pura química en México!

Espectáculos

El cantante español Alejandro Sanz está haciendo de las suyas con su gira ¿Y ahora qué? en México, ¡y no ha ido solito! Nuestra actriz peruana Stephanie Cayo lo está acompañando, haciendo de esta aventura musical un tour de puro romance. Desde que arrancó el 3 de octubre en Guadalajara, la pareja se ha mostrado más unida que nunca.

Alejandro Sanz ya ha paseado su talento por ciudades como Aguascalientes, Ciudad de México, Saltillo o Monterrey, su parada más reciente. Y ojo, que la cosa sigue, porque tiene previsto seguir por Los Mochis, La Paz, Tuxtla Gutiérrez y Acapulco en los próximos días. Parece que Stephanie no se despega ni a bala del español, ¿y quién la culpa? Si el amor anda en el aire, ¡por qué no disfrutarlo?

Se les ha visto en un álbum de imágenes, disfrutando a mil en el mar y bailando como dos tortolitos enamorados. ¡Qué tal nivel de romance! No es de sorprender que se hayan vuelto inseparables desde que su relación empezó hace algunos meses. ¿Será que México tiene ese no sé qué que los tiene tan flechados?