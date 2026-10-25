Jean Paul Gabuteau por fin habló tras ser papá de nuevo: ¿qué dijo de Silvia Cornejo?

Espectáculos

Jean Paul Gabuteau fue interceptado por las cámaras de 'Amor y Fuego' después de que se confirmara el nacimiento de su bebé con Silvia Cornejo. El empresario recibió las felicitaciones de la reportera, pero la cosa se puso interesante cuando le preguntaron por el estado de su relación con su aún esposa.

La llegada del nuevo integrante de la familia ya había sido anunciada por Willax TV. La conductora había confirmado meses atrás que estaba esperando a su segundo hijo con Gabuteau, a pesar de que en ese momento había decidido ponerle fin a su relación tras el chisme de una supuesta infidelidad.

Cuando la periodista lo felicitó por su hijo, Gabuteau respondió brevemente con un agradecimiento, sin soltar prenda sobre el nacimiento o cómo estaba la mamá. Pero, la repregunta inevitable llegó: ¿había retomado su relación con Silvia Cornejo después de todo el escándalo? Ahí Jean Paul se puso la capa de invisibilidad y optó por el silencio. Luego, cuando volvió a responder, solo repitió un agradecimiento.

'Amor y Fuego' también soltó el dato de que el nacimiento del bebé de Silvia Cornejo habría sido por cesárea, aunque no dieron más detalles ni de la operación ni de la recuperación de la conductora. Al momento de conocerse la noticia, el empresario no había aclarado públicamente si ya se reconcilió con Silvia. ¡Qué suspenso!

La ruptura entre ellos se hizo pública en agosto, cuando un informe ventiló una presunta nueva infidelidad de Gabuteau con su expareja, Analia Jiménez. En ese momento, la exmodelo no solo confirmó su embarazo con el empresario, sino que también dejó claro que la noticia no cambiaría su decisión de terminar la relación. Pocos días antes de este encuentro, 'Magaly TV, La Firme' había mostrado imágenes de Gabuteau celebrando sus cincuenta años en el depa de Analia Jiménez, cantando a todo pulmón con un imitador de Pedro Suárez-Vértiz. La presencia de Silvia Cornejo en ese cumple fue otro misterio que él no se animó a resolver. Parece que a Jean Paul le gusta el drama… o el silencio.

¿Será que la próxima vez sí cuenta más, o seguirá con el silencio?