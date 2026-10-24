Tania Libertad y la IA: ¿Así suena el futuro de nuestra música sin perder el swing criollo?

Espectáculos

Pocas artistas como Tania Libertad logran que el tiempo juegue a su favor, ¿no? Desde que empezó a grabar sus primeros discos a los nueve años en Perú, esta genia ha pisado escenarios de todo tipo, cantando desde valses criollos hasta boleros que te llegan al alma y rancheras con potencia. Con 46 producciones bajo el brazo y una memoria musical que va desde grabaciones súper antiguas con un solo micro hasta conciertos sinfónicos, Tania sigue demostrando que es una fuerza imparable. Y hoy, 24 de octubre, se viene su esperado concierto en el Gran Teatro Nacional de Lima.

“¡Aayyy Amor!”, su nueva conquista musical

Acaba de lanzar su álbum número 46, “¡Aayyy Amor!”, dedicado enteramente a la balada, un terreno que no había explorado mucho en su carrera. Ella misma cuenta que con una discografía tan amplia llega un momento en que es difícil encontrar qué grabar. Este disco fue su excusa para sumergirse en canciones que, aunque no son inéditas, no son tan conocidas. Además, la tía se encarga de sus propios arreglos en el estudio de su casa, cocinando cada tema con su personalidad única.

¿IA en la música? Tania Libertad le entra sin miedo

Seamos honestos, la industria musical está en un momento medio raro. Los discos físicos casi no existen, los singles dominan las plataformas digitales y, para colmo, la Inteligencia Artificial (IA) ha llegado con todo. Tania confiesa que esto genera cierto temor, porque “no sabemos hacia dónde va la música”. Pero ella no se queda de brazos cruzados: ya está preparando un disco completo usando IA. Su premisa es clarita: “no vamos a dejar que la inteligencia artificial nos domine; nosotros la vamos a usar a ella”. Un reto fascinante, pero vertiginoso, como dice ella.

El secreto de Tania para fusionar tradición y tecnología

¿Y cómo se hace esto de la IA sin perder el toque humano? Para Tania, que no es compositora, el proceso es así: encarga canciones, pero estas deben ser impecables, no solo a nivel artístico, sino también cumpliendo con las normas de derechos de autor. Esos organismos ya tienen herramientas para detectar cuánto de intervención humana hay en una obra, así que no se puede ir a lo loco. Lo más importante, según ella, es que el resultado final responda a su voz y a su identidad, por más que la IA esté metida en el asunto.

Ella ve que la IA acorta los procesos y aumenta la competencia, porque “cualquiera puede ingresar una letra y generar un tema en minutos”. Por eso recalca que es vital no lanzarse a esta tecnología “de forma irresponsable”. Su visión es usar la IA para tomar las bases de la música latinoamericana —piensa en un landó, un candombe, un pasillo o una chacarera— y darles “sonoridades contemporáneas”. Es decir, no es soltar las raíces, sino usarlas para que nuestros géneros sigan vivos, pero con un sonido fresco y actual.

De la prehistoria a la IA: una vida en la música

Tania ha visto de todo. Ella viene “de la prehistoria de la grabación”. Nos cuenta que su primer disco criollo lo hizo en un solo día, con un solo micrófono y tres guitarristas a su costado. Pasó por los 45 RPM, las cintas de cuatro canales, el vinilo, el cassette, el CD y ahora lo digital. Recuerda que, en el Perú, grabando con orquesta sinfónica, tenían que mezclar en el momento para liberar canales. Incluso, una vez tuvo que grabar la voz directamente sobre la placa que se usaría para fabricar los discos. ¡Cero margen de error! ¡Tenía que salir afinada a la primera! Esa versión, por si acaso, todavía se puede escuchar en Spotify.

Raíces que no se pierden, ni con IA

Frente al boom de géneros urbanos como el reguetón, Tania siempre pensó que solo el bolero y el rock sobrevivirían. Pero hasta el rock ha sido desplazado, dice. Por eso, su apuesta con la tecnología es clave: quiere que la música latinoamericana no se quede atrás, que encuentre su espacio en el futuro. Es un homenaje constante a las letras y a esos momentos de oro donde la canción y la literatura iban de la mano, como cuando compartió con poetas como Gonzalo Rose, lo que le enseñó a valorar cada palabra.

¡Así que a ver qué nos trae Tania con su disco futurista! ¿Te atreverías a escuchar un landó hecho con IA pero con el sello de nuestra gran Tania Libertad?