Austin Palao soltó la sopa: que no le dolió terminar con Flavia Laos y que lo que le molestó fue la falta de transparencia

Espectáculos

Austin Palao, ese que siempre nos tiene con la intriga sobre sus romances, ¡por fin rompió el silencio! Y, agárrense bien, porque soltó la sopa sobre el fin de su relación con Flavia Laos, esa talentosa presentadora de TV, cantante e influencer peruana que siempre está en boca de todos. En una reciente entrevista con 'Amor y Fuego', el modelo no se guardó nada y respondió a las críticas que le llovieron post-ruptura. Pero ojo, que lo más sorprendente de todo es que, según él, la ruptura ni siquiera le dolió. ¿Quéeeee? Sí, así como lo lees, pero el verdadero fastidio, nos cuenta, fue la falta de transparencia de su expareja.

El chismecito de Miami

Austin recordó que Flavia recibió una llamada de una productora en Miami que le habría ofrecido una oportunidad laboral en el extranjero. Austin recordó que ella sí le comentó sobre la propuesta, pero la forma de comunicarle sus planes no fue la ideal, o al menos, eso es lo que él percibió.

Según explicó el modelo, ella le comentó sobre la llamada, pero no encontró las formas de comunicarle sus planes, aunque él ya sabía a qué iba.

Actitud rara y puerta abierta

Las señales de que algo andaba raro se hicieron más evidentes justo antes del cumpleaños de Austin. Él notó un cambio radical en la actitud de Flavia, quien se puso "hermética" y "distante". Ante este alejamiento, Austin decidió tomar el toro por las astas y hablarle sin rodeos, asegurándole que nunca sería un obstáculo para sus sueños profesionales. ¡Vaya que sí!.

En ese momento, él le dijo que sabía lo que pasaba, le pidió que fuera transparente y le ofreció llevarla al aeropuerto para que cumpliera su sueño. Y añadió: "el que quiera irse tiene la puerta abierta".

¿Reconciliación? ¡Ni a balas!

Austin confesó que mantener un romance bajo los reflectores no es nada fácil. Por eso, él es de los que prefieren mantener ciertos aspectos de su vida privada en secreto, para evitar que todo el mundo opine y meta su cuchara donde no debe. Admitió ser consciente de que la relación no iba tan bien y recordó que tener una relación pública no es nada sencillo.

Y sobre una posible reconciliación, el modelo fue tajante: ¡ni pensarlo! ¿La razón? Flavia participaría en un reality internacional donde, sorpresa, ¡se busca pareja! Explicó que no volvieron porque se trata de un reality donde se busca pareja, y afirmó que cuando él termina, no vuelve más. ¡Así de claro!

¿La ropa de Flavia? ¡Nada que ver!

Para cerrar con broche de oro, Austin desmintió categóricamente que los supuestos problemas por la forma de vestir de Flavia fueran el detonante de la ruptura. Parece que ese chismecito era más invento que realidad, porque el propio modelo aseguró que incluso él mismo le tomaba fotos a su expareja. ¡Plop!

Según Austin, si algo le incomodaba por temas de vestimenta, eran detalles muy puntuales, y no fueron motivos fehacientes para terminar con ella. Al final, ¿será que el que no arriesga, no gana en transparencia?