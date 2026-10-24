¡Farfán pide chamba y paciencia para la 'Blanquirroja'!

Espectáculos

La selección peruana está en pleno recambio generacional, y, seamos honestos, la cosa no está pintando muy bien últimamente. Después de una gira por Norteamérica con tres derrotas y un solo empate, las críticas al rendimiento del equipo no paran. ¿Y la continuidad del técnico brasileño Mano Menezes? Pues, está en el ojo de la tormenta, a pocas semanas de los amistosos de noviembre.

En este escenario de tensión, el exfutbolista Jefferson Farfán ha salido al frente para pedir un poco de calma. La 'Foquita' quiere que la hinchada acompañe el proceso y que acepte los errores, que son parte normal de tener jugadores jóvenes. “La gente tiene que entender que así son los procesos. Hay un cambio generacional, es normal”, soltó Farfán en 'Enfocados', recordándonos que estos cambios también les tocó vivir a otras generaciones de la 'bicolor'.

La 'generación Gareca' nos malacostumbró

Claro que la impaciencia tiene su razón de ser, y la 'Foquita' lo entiende. No es para menos, si venimos de una época dorada. Farfán mismo admitió que los hinchas se acostumbraron a los buenos resultados que nos dio Ricardo Gareca entre el 2015 y el 2022, incluyendo esa alegría que fue el Mundial 2018. Según dijo, la gente se malacostumbró con lo vivido en el Mundial 2018, el 2017 y el 2016. Después de saborear la gloria, ver al equipo batallar con el recambio nos choca un poco, ¿no?

Jóvenes, errores y la necesidad de dejarlos crecer

La irrupción de nuevas caras en la selección es necesaria, pero Farfán nos recuerda que esto viene con un precio: los errores. Los chicos que recién empiezan van a fallar, es parte de su aprendizaje y del fútbol mismo. Afirmó que los jóvenes obviamente van a equivocarse y a errar, pero que es parte del fútbol. La cosa es darles espacio para que crezcan y se adapten al ritmo internacional, porque si no, ¿cómo van a agarrar cancha?

Y no solo los jugadores necesitan esa oportunidad. La 'Foquita' también se puso la camiseta del técnico Mano Menezes, pidiendo que lo dejen trabajar tranquilo. “Y el entrenador es nuevo, tienen que dejarlo trabajar. De ahí ya veremos qué va a pasar con la selección”, remarcó. Un mensaje claro para los que ya quieren colgarlo de la viga después de unos cuantos partidos. Parece que Farfán sabe que los procesos no son de la noche a la mañana.

Los nuevos rostros de la 'Blanquirroja'

El ciclo de Mano Menezes ya ha abierto las puertas a varios talentos que antes no habían sumado minutos con la selección mayor. La lista es larga e incluye nombres como Diego Romero, Alfonso Barco, Matías Zegarra, Marco Huamán, Oslimg Mora, Bassco Soyer, Jairo Vélez y Piero Magallanes. Además, Adrián Quiroz, volante de Universitario de Deportes, debutó frente a Senegal en marzo, aunque no fue parte de la última gira por Norteamérica. Entre todos ellos, Matías Zegarra, el lateral izquierdo de Melgar, fue el más joven en debutar bajo la batuta del brasileño, sumando minutos contra Colombia en el último partido de la gira.

El verdadero reto para estos jóvenes no es solo ponerse la camiseta por primera vez, sino mantenerse. Tienen que lograr un rendimiento constante, acostumbrarse a la exigencia del fútbol internacional y ganarse un puesto fijo en la selección de cara a las Eliminatorias 2030. Un camino largo y lleno de presiones.

¿Qué nos espera en noviembre?

La selección peruana tiene dos amistosos programados para la fecha FIFA de noviembre, una chance de oro para reencontrarse con su gente después de la pálida gira norteamericana. El primer encuentro será contra Bolivia, el viernes 13 de noviembre, en el imponente Estadio Monumental de Lima. Será el primer partido de Mano Menezes como local, una prueba de fuego para ver si las lecciones de la gira se aplicaron bien.

El segundo duelo está pactado para el martes 17 de noviembre, en la altura del Estadio Inca Garcilaso de la Vega, en Cusco. La Federación Peruana de Fútbol (FPF) sigue en negociaciones para cerrar al rival, buscando una selección de la Concacaf. Honduras ya se descartó y Venezuela rechazó la invitación, así que seguimos en suspenso. ¡A ver con quién cerramos para esa fecha! ¿Será que estos partidos nos devuelven la ilusión?