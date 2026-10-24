¡Se armó la bronca en Esto es Guerra! ¿Raúl Carpena acusa a Pancho de berrinche por puntos?

Espectáculos

¡Qué momento tan picante se vivió en Esto es Guerra! El juego "Cuerpo y mente" se convirtió en el escenario de un drama que dejó a todos pegados a la pantalla. Todo empezó cuando Pancho Rodríguez, con los ánimos caldeados, le reclamó a Patricio Parodi por no haber conversado a tiempo sobre las reglas de la prueba. Para Pancho, las cosas debieron coordinarse antes de arrancar la competencia, con él, Patricio y el encargado del juego presentes. Parece que a Pancho no le gustó nada la improvisación cuando se trata de las reglas del juego.

Pero la cosa no quedó ahí, porque el pleito tomó un giro inesperado cuando Raúl Carpena no pudo quedarse callado. Con una intervención que subió la temperatura del set, el combatiente lanzó una acusación directa y sin filtros contra Pancho. Según Raúl, el reclamo no era solo por un error en la ejecución de la prueba, ¡qué va! Él dejó entrever que Pancho en realidad estaba montando un show para que les regalaran puntos.

Mientras Pancho intentaba explicar su postura, Raúl no se aguantó las ganas y disparó una frase que resonó en todo el estudio: "Está haciendo su berrinche para que le den puntos, es eso". La tensión se podía cortar con cuchillo, y para colmo, Raúl insistió en que su equipo ya había ganado la competencia. ¡El fuego cruzado era total! Pancho quiso continuar con su argumento, pero Raúl le cortó el paso pidiéndole que terminara de hablar antes de volver a intervenir. Quedó clarísimo que el desacuerdo sobre cómo evaluar la prueba era enorme.

En medio de la trifulca, Patricio Parodi también tuvo que meter su cuchara para aclarar el tema de las vueltas. La discusión se centró en si la cantidad de giros había quedado clara en la reunión previa. Patricio zanjó el asunto explicando que las reglas establecían un mínimo de cuatro vueltas, intentando poner un poco de orden en el caos.

Y como si fuera poco, Pancho tenía otro punto clave en su reclamo. Su queja también estaba ligada al lugar donde se debía colocar la cinta del juego. Explicó que ya había conversado con los encargados sobre la importancia de ubicarla en la soga y no en el tubo. ¿El motivo? Evitar que cualquier competidor pudiera obtener una ventaja indebida. Porque claro, hasta el detalle más chiquito puede ser crucial cuando se trata de sumar.

Este cruce de fuego nos dejó más que claro que en Esto es Guerra, las reglas no solo se discuten, ¡se pelean! Y a veces, la búsqueda de puntos extra puede desatar un verdadero drama. ¿Ustedes qué creen, la estrategia del berrinche funciona o solo trae más bronca?