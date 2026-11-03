Shirley Arica confiesa que mantuvo a una expareja y explica cómo funciona el podcast donde lo contó

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Shirley Arica se sentó en "Doctor Sol, el Podcast" y abrió el baúl de sus recuerdos. Contó de dónde salió la frase que la hizo conocida y confesó que en el pasado mantuvo económicamente a una expareja que después le fue infiel.

La popular 'Chica realidad', uno de los personajes más comentados de la farándula peruana, habló de su vida antes de la tele: cuando era una joven de a pie, que usaba el transporte público y llevaba una vida muy distinta a la actual.

La frase que le cambió el destino

Todo cambió con la frase "tócame que soy realidad". Según contó, esa recordada frase terminó abriéndole las puertas de la fama y le permitió conocer nuevos lugares y vivir experiencias que jamás imaginó. La modelo dijo que agradece esa etapa.

Así que sí: de subir a los micros a vivir cosas que ni ella se imaginaba. Un glow up con todas las letras.

La plata que puso por amor

Sin pelos en la lengua, Shirley contó que en el pasado llegó a mantener económicamente a una pareja porque estaba enamorada. Mientras ella asumía los gastos, después descubrió que él le había sido infiel y que habría intentado aparentar una situación económica diferente.

La experiencia, eso sí, le dejó una lección importante: cambió su manera de ver las relaciones, ahora puede darse cuenta cuando un hombre no atraviesa un buen momento financiero y ya no estaría dispuesta a repetir una historia similar, señaló la influencer.

Y dejó claro el tipo de pareja que busca: alguien con aspiraciones, metas y proyectos propios. Las experiencias le enseñaron a no volver a cometer el mismo error.

Cómo funciona "Doctor Sol, el Podcast"

La confesión llegó en el estreno de esta propuesta de Panamericana Televisión, que va directo al lado financiero de los artistas. El recorrido es simple y en ese orden: por dónde empezaron, es decir sus primeros trabajos; sus aciertos con la plata; sus errores con el dinero; y las lecciones que les dejó la vida.

La idea es conocer qué hay detrás de las cuentas, los ingresos y las decisiones económicas de los personajes que vemos en televisión. O sea, el mismo chisme de siempre, pero con boleta y todo.

Con la 'Chica realidad' de arranque, el estreno ya dejó tela para rato: una frase que la hizo famosa y una expareja que le salió carísima. ¿Tú le prestarías plata a tu pareja o mejor cada uno con lo suyo?