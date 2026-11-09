Tilsa Lozano no descarta trabajar con Milett Figueroa: "chamba es chamba"

Espectáculos

Tilsa Lozano no quiere drama, pero tampoco va a dejar pasar una versión que no le cuadra. La modelo y conductora peruana aseguró que no tiene ningún problema en encontrarse cara a cara con Milett Figueroa y dejó abierta la posibilidad de que trabajen juntas. Eso sí, antes de hablar de proyectos puso un punto en claro: ella nunca propuso convocarla para integrar 'Las Vengadoras'.

Esa versión, contó, se le atribuye a Figueroa y no calza con lo que pasó. Según dijo, hasta donde sabe, tampoco las personas que manejan el grupo —el Zorro Zupe y su mamá— le hicieron una propuesta a Milett para sumarse. O sea, si alguien pensó que el acercamiento salió de su lado, la respuesta es no.

Después vino el tema del podcast 'Tres al hilo'. La posibilidad de que Milett llegue como invitada no la incomoda en lo absoluto: explicó que no tiene problema con quien vaya al programa, porque una cosa es su chamba y otra su vida personal. Bien ahí, separando trabajo de vida privada como se debe.

Sobre el historial de diferencias públicas entre ambas, que viene de años atrás, Tilsa fue directa: no tiene asuntos pendientes que resolver con Figueroa y descartó que necesiten una reconciliación. "No tengo nada que zanjar con ella, no hay drama", dijo. Sus opiniones sobre determinadas situaciones, agregó, no significan que exista un problema personal entre ellas.

También le preguntaron por los comentarios de Milett sobre el espacio que las modelos de mayor trayectoria deberían darle a las nuevas generaciones. Entre risas, la 'Colita' aseguró que no se toma el tema como algo personal: tiene sus opiniones sobre ciertos temas, pero eso no lo vuelve un asunto entre ellas.

¿Y si se las ve juntas en un proyecto? Tilsa reafirmó que sus discrepancias no serían un impedimento para compartir trabajo y dejó claro que estaría dispuesta a evaluar una propuesta siempre que su agenda lo permita. "Trabajaría con cualquier persona, chamba es chamba", expresó, y sumó que todo es bienvenido siempre que no tenga nada agendado.

Así que la puerta queda abierta, con o sin asperezas de por medio. ¿Les gustaría verlas compartiendo set o cada una en su salsa está perfecto?