Pamela López lloró en los Premios Heat y respondió al elogio de Tefi Valenzuela: “Estamos castas”

Espectáculos

En su debut en los Premios Heat, Pamela López presentó una categoría y la emoción le ganó. La trujillana terminó llorando y lo contó sin vueltas: “lloré porque al estar en ese escenario significa que toda mi lucha va por buen camino”. Lo toma como la recompensa a todo lo que pasó, sabe que seguramente vendrán más cosas y avisó que no va a bajar la guardia por sus hijos. Un llanto de los buenos.

Los Premios Heat son la gala anual que premia lo mejor de la música latina. Para la ocasión, Pamela lució dos vestidos del diseñador Luis Prince Hualpa.

También le respondió a Grasse Becerra, que le pidió que le refrescara la memoria. Pamela no subió el tono: está viviendo un momento maravilloso y prefiere no darle importancia a las cosas que no suman. Eso sí, aclaró que cuando le toca contestar, contesta, y que todas las cosas que ella dice son ciertas. Nuestra lectura: no entra al pleito, pero tampoco se retracta de nada.

El otro momento de la gala fue el encuentro con Tefi Valenzuela. La cantante peruana contó que coincidieron en los Premios Heat, que nunca antes habían coincidido y que hasta aparecieron juntas en una foto tomada en el estadio. Le dedicó varios elogios: tiene una vibra muy bonita, sintió que se conocían de toda la vida y que conectaron en el acto. Pamela le devolvió el gesto y dijo que opina lo mismo de ella. El elogio fue mutuo y, la verdad, se agradece algo de buena onda entre tanto chisme.

Pero el comentario que se robó la conversación fue otro. Entre risas, Tefi soltó que entre ellas se han intercambiado todo, menos marido. Pamela, lejos de incomodarse, se lo tomó con gracia: “menos mal... está limpia de polvo y paja, estamos castas”.

Dos titulares en una sola gala: uno de lágrimas y otro de risas, y los dos servidos por ella misma. Marido, cero. ¿Se lo anotamos a alguien o queda como pacto secreto entre las dos?