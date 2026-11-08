Sergio George mete su salsa en GarageBand y Logic Pro con Apple

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El 'Rey de la Salsa Moderna' ya no vive solo en los discos. Sergio George se juntó con Apple para llevar su sonido a GarageBand y Logic Pro, y el resultado ya está disponible: un Producer Pack con una colección de loops extraídos de sus propias sesiones de grabación y sonidos de piano, los mismos que han definido su sello artístico durante más de cuatro décadas.

El paquete viene dentro de una actualización más amplia de Apple Creator Studio, que también incorpora herramientas nuevas para la producción musical, la edición de video, la creación de imágenes y la productividad visual. O sea, no es solo un guiño a los salseros: es la marca moviendo todo su ecosistema creativo de una sola vez.

Un pack con ADN de salsa

Lo que hace la diferencia acá es de dónde salen esos sonidos. No son loops genéricos: son pedazos de sus propias sesiones, el material con el que se construyeron algunas de las producciones más emblemáticas de la música latina. Con esto, músicos, compositores y productores tienen a mano las herramientas sonoras detrás de ese repertorio, y las nuevas generaciones pueden explorar y crear a partir de su lenguaje musical.

Seamos honestos: la tentación de abrir Logic, jalar un piano de George y sentirte productor de salsa por cinco minutos es altísima. Y ese es justo el chiste del asunto. Un pianista y productor con más de cuatro décadas de trayectoria ahora pone sus sonidos a tu disposición.

Octubre fue su mes: entró al Latin Songwriters Hall of Fame

El lanzamiento llega en un momento movido para George. El 14 de octubre ingresó al Latin Songwriters Hall of Fame durante la décimo tercera edición de los Premios La Musa, que se celebró en Miami. El encargado de entregarle la distinción fue Anthony Ramos, actor y cantante.

Y los números tampoco son cualquier cosa: cinco premios Grammy y 16 Latin Grammy, cuatro de ellos como Productor del Año, en 2008, 2010, 2013 y 2014. Ahí tienes la razón por la que le dicen Rey.

De East Harlem al grito que todos reconocemos

Nacido en East Harlem, Nueva York, George comenzó a consolidarse como una figura determinante de la salsa moderna a finales de los años ochenta, durante su etapa en RMM Records. Su trabajo junto a leyendas como Celia Cruz, Tito Puente, La India y Marc Anthony contribuyó a transformar el sonido del género y a proyectarlo internacionalmente.

Entre sus producciones más destacadas figuran trabajos asociados a 'La Negra Tiene Tumbao' y 'Regalo del Alma' de Celia Cruz, 'Ciclos' de Luis Enrique, y 'Opus' y 'Pa'lla Voy' de Marc Anthony, cuyo célebre grito '¡Ataca Sergio!' se convirtió en una expresión inseparable de su legado musical. Su influencia además trasciende la salsa: ha colaborado con Jennifer Lopez, Thalía, Daddy Yankee, Maluma, Karol G, Prince Royce y Leslie Grace, moviéndose entre el pop latino, la bachata y la música urbana. Y también ha impulsado talento latino a través de Top Stop Music y de proyectos como Salsa Giants, cuyas producciones han alcanzado certificaciones de platino.

Video en 38 idiomas y una carroza en Nueva York

Como parte de la iniciativa, Apple presenta un video exclusivo donde George comparte su proceso creativo y demuestra cómo aprovechar las herramientas del Producer Pack. El contenido tiene subtítulos disponibles en 38 idiomas, incluidos el español latinoamericano y el europeo, así que nadie se queda fuera de la clase.

Y hay más: el 26 de noviembre, en Nueva York, George se sube a una carroza de la edición número 100 del Macy's Thanksgiving Day Parade junto a Anthony Ramos para una presentación musical. Los dos están trabajando en el primer álbum de salsa completamente en inglés de Ramos, producido por George, y van a aprovechar la celebración para interpretar algunas canciones de ese proyecto que viene.

El productor detrás del célebre grito '¡Ataca Sergio!' ahora pone su sonido en tu propia sesión en Logic. ¿Te animas a armarte tu salsa o prefieres seguir escuchándola tranquilito desde tu playlist?