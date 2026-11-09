Manuela Pal, la villana de Casi Ángeles: del odio del público al teatro en la calle Corrientes

Espectáculos

Manuela Pal se ganó un lugar en la televisión argentina con personajes que dejaron huella, y uno de los más recordados es Franka Mayerhold, una de las villanas de Casi Ángeles. La actriz habló de su presente artístico, recordó las reacciones que despertaba su personaje entre los fanáticos y contó qué proyectos le gustaría encarar.

Y sí, la mala. De esas que la gente se toma en serio, que te complican la vida en la pantalla y después te lo cobran en la calle. A Manuela Pal le tocó vivirlo en primera persona.

Quién es y de dónde viene

Manuela Pal es una actriz argentina de televisión. Casi Ángeles fue una telenovela juvenil argentina producida por Cris Morena y emitida por Telefe entre el 21 de marzo de 2007 y el 5 de octubre de 2010. La ficción tuvo un fuerte impacto entre los adolescentes y convirtió a sus personajes en figuras muy populares.

O sea, no estamos hablando de cualquier papelito. Fue una ficción de fuerte impacto entre los adolescentes.

Una villana odiada de verdad

La reacción de los seguidores era tan intensa que, en ocasiones, le costaba transitar por lugares donde se encontraba con el público de la serie. Contó que era difícil pasar por la salida de un colegio porque ella era la mala y la odiaban en serio hasta que su personaje murió.

A ver: que una actriz no pueda caminar tranquila por la vereda de un colegio porque su personaje era la antagonista es el mejor resumen de lo que era el fandom de esa época.

El chat de mamis y la calle Corrientes

Manuela Pal forma parte de El chat de mamis, una comedia teatral que aborda, con humor, las situaciones y los conflictos que surgen en los grupos de WhatsApp de las familias del colegio. La propuesta reúne a un elenco integrado por Eugenia Tobal, Carla Conte, Mica Riera, Karina Hernández, Berenice Gandullo y Lionel Arostegui, además de Pal.

La artista contó que se siente identificada con la temática de la obra porque tiene su propio grupo de madres. "Yo tengo mi propio chat de mamis. Entonces es como que es parte de mi vida cotidiana", comentó. Y, seamos honestos, ¿quién no tiene uno? Es comedia gratis.

También destacó el buen momento que atraviesa el teatro porteño y expresó su entusiasmo por trabajar en la calle Corrientes, donde conviven distintas propuestas y figuras de la escena nacional.

Amparo, el streaming y las ganas

Además de su actividad profesional, Pal habló de su vida familiar y de su experiencia como mamá de Amparo, de 10 años. Con humor, contó que su hija no es demasiado aplicada con las tareas escolares, aunque aclaró que no le preocupa que obtenga las mejores calificaciones. "No hace la tarea, es vaguísima para el colegio, pero le va bien", relató.

Aunque actualmente está enfocada en el universo teatral, no descarta sumar una experiencia en el mundo del streaming. De hecho, reconoció que le gustaría compartir un programa con amigos y colegas con quienes tiene confianza y códigos de humor en común. Explicó que imagina un equipo de gente con la que pueda llevarse bien y que entienda su humor.

Y ahí está la clave: para el streaming no sirve juntar a cualquiera. Necesitás gente que se ría de lo mismo y que sepa seguir la corriente. Con ese criterio, el programa se cae solo de maduro. ¿Y tú con qué gente te animarías a un streaming así?