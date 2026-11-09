Melanie Martínez reaparece con una indirecta a Christian Domínguez y Karla Tarazona: “Dime de lo que presumes…”

Espectáculos

Melanie Martínez volvió a aparecer en una entrevista y, como era de esperar, no se calló nada. La expareja de Christian Domínguez fue consultada por las románticas publicaciones que el cantante y Karla Tarazona comparten en redes sociales, y su respuesta vino cargada de sarcasmo: “Dime de lo que presumes y te diré lo que careces”.

La también actriz, madre de la hija mayor del líder de la Gran Orquesta Internacional, dejó entrever que esas constantes muestras de cariño tendrían como finalidad demostrar que la pareja atraviesa un buen momento sentimental. Muchos leyeron ahí una indirecta para ambos, y la frase quedó picando. Después les mandó un mensaje de fortaleza para esa relación: les pone velitas para que sigan juntos y suelta que, total, “son un peligro para la demás sociedad”.

Su lógica, según lo que dijo, es que no hay por qué soltar a esos dos: tienen que durar.

Sus comentarios no terminaron ahí. Melanie también fue consultada por el polémico atuendo que Karla Tarazona usó en las celebraciones de Halloween, un disfraz acompañado de frases sobre las excusas que algunos hombres utilizan para engañar a sus parejas. La expareja de Christian cuestionó la exposición de la conductora y dejó entrever que sus propias acciones podrían generar las críticas que recibe: dijo que no sabe qué es lo que pretende, que después se queja de por qué la funan y que ella misma se expone. Para ella, todo eso tiene que ver con la forma en que maneja su vida y su trabajo.

Y en medio de todo el ruido, el dato que más suena: la hija mayor de Melanie retomó el vínculo con su padre, Christian, después del distanciamiento que ambos habrían atravesado. Melanie también se refirió al acercamiento de su hija con el cantante.

Nos queda una duda honesta: si hay que poner velitas para que una relación dure, ¿quién está celebrando y quién está rezando?