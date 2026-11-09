Tres trucos para que tu baño huela a spa sin gastar casi nada

Estilo de vida

Olvídate de los aromatizantes caros que se acaban en tres días y que, seamos sinceros, lo único que hacen es tapar un olor con otro. Si lo que quieres es que tu baño huela a spa cada vez que abres la puerta, hay trucos que están dando vueltas en redes sociales y que no te toman más de 10 segundos. La gracia es que casi todo lo que necesitas ya lo tienes en casa.

Estos son los tres salvavidas que prometen un baño que huele rico todo el día, más uno de yapa.

Aroma que dura: algodón y papel

El más simple y el que más aguanta. Tomas dos o tres bolitas de algodón y las empapas con tu aceite esencial favorito, lavanda o eucalipto, o con un poquito de suavizante de ropa. Después las escondes en el fondo del tacho de basura, debajo de la bolsa, o dentro del armario de las toallas. El aroma se suelta de a pocos y dura varios días. Nuestra apuesta: es el que menos se nota y el que más rinde, porque no ocupa espacio ni se ve.

El segundo es el que se volvió viral. Cuatro o cinco gotas de aceite esencial en la parte de cartón de adentro del rollo de papel higiénico. Cada vez que el rollo gira, el movimiento activa el aroma y lo reparte por el ambiente. Así de simple. Nos gusta porque no se ve y no ocupa nada, aunque el efecto solo aparece cuando alguien usa el baño.

Si el problema es el olor

Si el problema no es que falte perfume, sino que hay olores desagradables, la solución es el bicarbonato. Pones un poco de bicarbonato de cocina en un frasquito pequeño y le agregas unas gotas de aceite de limón. Lo dejas abierto en una esquina o encima del tanque del inodoro. El bicarbonato absorbe la humedad y los olores, y el limón le da esa sensación de frescura. De los tres, es el único que ataca la causa y no solo el síntoma.

Y de yapa: cuelga un manojo de eucalipto fresco en la ducha. Con el vapor del agua caliente se liberan los aceites de la planta y el baño se convierte en un baño turco en segundos. Barato, bonito y huele rico.

¿Cuál vas a probar primero, el del papel higiénico o el del eucalipto? Nosotros ya estamos yendo por el algodón.