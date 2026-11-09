Ana Siucho sorprende en patines con look ochentero y sus hijas

Espectáculos

Ana Siucho volvió a captar la atención en redes sociales. La influencer publicó en Instagram una serie de fotografías de una jornada de patinaje junto a sus dos hijas, las que tuvo con el futbolista Edison Flores, y en pocas horas la publicación se convirtió en uno de los temas más comentados del entretenimiento local. El motivo: un look retro que acaparó las miradas y un cambio notorio en su apariencia física que le valió una lluvia de comentarios de admiración.

El enterizo celeste y los patines blancos

Para la actividad, Siucho eligió un conjunto de inspiración ochentera: un enterizo celeste ceñido al cuerpo, pantys fucsias, una vincha a juego y patines blancos. Colores llamativos, cero miedo al color, y encima los resultados de la rutina deportiva que, según sus propias publicaciones, mantiene desde hace varios meses. Nos parece que la vincha a juego es el detalle que amarra todo: sin ella, esto sería un disfraz cualquiera. Y seamos honestos, el look ochentero es un arma de doble filo: si te sale mal, terminas en la lista de los disfraces; si te sale bien, te llueven los comentarios. Aquí salió bien.

Las fotografías no pasaron inadvertidas entre los usuarios de las plataformas digitales, que destacaron tanto su figura como la dedicación con la que acompañó a sus hijas durante la actividad. Entre los comentarios más repetidos hubo felicitaciones y mensajes de cariño para la familia. La cantidad de reacciones convirtió la publicación en una de las más comentadas del perfil de la influencer.

"Son mis patinadoras favoritas del mundo entero"

Más allá de las reacciones sobre su apariencia, la publicación también mostró una faceta familiar. Las dos hijas de Siucho y Flores aparecieron en las imágenes con atuendos de colores neón, mientras aprendían a mantener el equilibrio con ayuda de andadores de patinaje. A ellas les dedicó un mensaje en la descripción de las fotos, donde las llamó sus patinadoras favoritas del mundo entero.

El contenido dejó ver además un costado distinto de su rutina diaria, habitualmente marcada por sus labores como profesional de la salud y por el cuidado de sus hijas. Esta vez se puso los patines y participó directamente de la actividad recreativa, en lugar de acompañar a las menores solo desde el rol de supervisión. Ahí está, creemos, la razón por la que la publicación funciona: no es solo la foto bonita, es la mamá metida de lleno en el plan.

Los rumores de reconciliación con Edison Flores

Todo esto ocurre en medio de las versiones recurrentes sobre un posible acercamiento sentimental entre Siucho y Flores, que ambos han evitado confirmar o desmentir de manera pública. Las especulaciones tomaron fuerza en junio de 2026, cuando la influencer asistió junto a sus hijas a la celebración del cumpleaños de la madre del futbolista, un encuentro que quedó registrado en televisión y que incluyó la presencia de la hermana del jugador.

Meses antes, Siucho también había coincidido con Flores durante la Noche Crema, en el Estadio Monumental, y compartió fotografías del evento con un mensaje de cariño para sus amores. Hasta la fecha, ninguno de los dos ha confirmado formalmente una reconciliación de pareja, pese a las coincidencias públicas registradas a lo largo del año. Estas apariciones, sumadas a las nuevas fotos de patinaje, mantienen la atención mediática sobre el vínculo entre la influencer y el volante de Universitario de Deportes, y cada salida pública sigue siendo material de análisis para los programas de espectáculos.

Un año de proyectos personales

La jornada sobre patines se suma a otro anuncio: el 21 de octubre, Siucho presentó su primer libro electrónico, un proyecto relacionado con sus experiencias como madre de dos niñas. En esa publicación les dedicó unas palabras a sus hijas, a quienes identificó como su principal fuente de inspiración, y recibió mensajes de felicitación de sus seguidoras.

Para poner todo en contexto: Siucho y Flores se casaron el 21 de diciembre de 2019, después de cinco años de relación. La ceremonia religiosa se realizó en la iglesia Sagrado Corazón de Jesús, en Santiago de Surco, y la recepción posterior fue en el Estadio Monumental, con figuras del fútbol y la televisión entre los invitados. Por ahora la historia va por otro lado: ella publicando sus patines y las versiones de reconciliación ahí, vivitas y coleando.

Y tú, ¿sigues esperando la confirmación o ya pasaste la página? Porque en los comentarios hay de todo.