Premios HEAT 2026: Carlos Rivera se va con tres y Gian Marco se trae el suyo

Espectáculos

Carlos Rivera fue el principal ganador de los Premios HEAT 2026. El cantante mexicano se llevó tres galardones en la ceremonia del jueves 5 de noviembre en el Centro Internacional de Convenciones de Puerto Vallarta: Mejor Artista Masculino, Álbum del Año por ¡Vida México! y Mejor Video por “Sin despedida”, la colaboración que interpreta junto a Alejandro Fernández.

Tres de tres para un solo nombre, y no hay mucho que discutir: las 30 categorías se definieron con los votos del público, que se registraron durante varias semanas a través de la app de LosHeat.tv.

Grupo 5, Brunella y Gian Marco

Grupo 5 se llevó el premio a Mejor Artista Tropical y Brunella Torpoco ganó como Mejor Artista Salsa. Gian Marco, el cantautor peruano, recibió el reconocimiento a Compositor del Año, que destaca su trabajo creativo y su aporte a la música latina. Dayanara también fue reconocida en la Región Andina.

Gloria, Olga y el resto del show

Gloria Trevi recibió el globo HEAT a Artista Oro de manos de Olga Tañón, una de sus amigas más queridas, que le dedicó unas palabras antes de anunciarla como ganadora. Trevi además se encargó del cierre musical de la ceremonia, después de llegar a 55 funciones agotadas en el Auditorio Nacional. Y Olga Tañón no se fue con las manos vacías: recibió el Premio Trayectoria Musical —se lo entregaron Grupo 5 y Mar Solís— y presentó un espectáculo con “Reina no ruega”, “Es mentiroso” y “Sé que vendrás llorando”. Linda forma de recibir un premio a la trayectoria: cantando tres temas en vez de soltar un discurso.

Ha*Ash se llevó dos galardones: Mejor Artista Pop y Mejor Grupo o Banda. Los reconocimientos a la trayectoria también tuvieron su espacio: Banda MS de Sergio Lizárraga recibió el Premio Trayectoria Musical de manos de Alejandra Espinoza; Don René Camacho, fundador y líder de La Arrolladora Banda El Limón, fue distinguido con el Premio Trayectoria; y Los Ángeles Azules y Piso 21 recibieron reconocimientos por su recorrido musical y presentaron algunos de sus temas más representativos.

La gala la condujeron Alejandra Espinoza, Caroline Aquino, Karime Pindter y Marko, y se transmitió en vivo por LosHeat.tv y Jalisco TV, con récord de audiencia, según la organización. Marko se llevó además el Premio Trayectoria en Creación de Contenido: presentar la fiesta y ganar la misma noche, eso es cerrar el año con nota.