Martha Valcárcel arremete contra Mimi Alvarado y confirma que existe una denuncia penal

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La mamá de Milett Figueroa no se quedó callada. Martha Valcárcel salió a responderle a Mimi Alvarado, pareja del primo de Marcelo Tinelli, y lo hizo en una entrevista en ‘Amor y Fuego’. Se mostró incómoda con las expresiones que Mimi habría usado contra su engreída y dejó claro que esto, para ella, no se arregla conversando: el tema se resuelve con la justicia y no con su hija ni con ella.

Y no es una forma de hablar. Valcárcel confirmó que existe una denuncia penal contra Mimi Alvarado. Aclaró que no se trata de una carta notarial, sino de una denuncia penal por presunta injusticia, y contó que el documento lo dejaron en el hotel donde vive la otra parte, que según ella anda de hotel en hotel. También avisó que el conflicto va a seguir por la vía judicial y que no piensa retroceder.

Sobre el fondo de la pelea tiene su propia lectura, y no es nada diplomática: asegura que los celos son del otro lado. Cuenta que Mimi Alvarado lleva 18 años con el primo de Tinelli y que nunca la oficializa, así que para ella “no es nada, no es nadie”. De paso, se preguntó cómo iba a humillar a alguien si la humillada sería la otra, y afirmó que Mimi no sabe lo que es respeto con la justicia.

Tampoco le gustó cómo le hablaron a ella. Dice que le parece lindo que le digan bruja, algo que las chicas también hacen como broma, pero que "maldita bruja" ya es una ofensa.

En medio del ida y vuelta también aclaró que no necesita que nadie le regale dinero y defendió el anillo que le dio Marcelo Tinelli. Dijo que lo va a seguir luciendo, aunque el argentino ya terminó su relación con Milett, porque él sabe a quién se lo dio y por qué.

Su único pedido fue que no metan a las hijas de Tinelli en la pelea: “A las chicas no las mezclen”. En eso fue clara: ni Marcelo ni sus hijas tienen nada que ver.