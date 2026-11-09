Manuela Sánchez, hija de Alejandro Sanz, sobre la fama: "Estoy aprendiendo a manejarlo cada vez mejor"

Espectáculos

Manuela Sánchez creció bajo los focos como hija de Alejandro Sanz y de la modelo mexicana Jaydy Michel. "La fama, y lo que conlleva, es algo con lo que, simplemente, he crecido y estoy aprendiendo a manejarlo cada vez mejor", dice sobre la fama.,

Su formación es en Diseño de Moda, y por ahí pasa su manera de expresar quién es, qué la mueve y qué historia quiere contar. Lejos de seguir un molde, ella misma se define como madura y centrada, y su forma de moverse en redes lo confirma: en los últimos meses probó distintas formas de expresión, como la escritura inspirada en los grandes poetas españoles, y armó una comunidad que está fascinada con lo natural que se desenvuelve.

Seamos honestos: crecer con dos padres famosos y salir sin poses de princesa tiene mérito. Lo que se ve acá no es alguien repitiendo el libreto de la casa, sino una chica probando cosas —moda, letras, redes— hasta encontrar su tono. Y el detalle de los poetas españoles le pone un toque que no esperábamos y que, admitámoslo, nos gusta.

Lo demás lo dirá el tiempo, pero por ahora la apuesta va por la creatividad y por contar su propia historia, no la de nadie más. ¿Ustedes por dónde la seguirían: por los looks, por los poemas o por el chisme?