La receta de cookies de chocolate que todos piden repetir: crocantes por fuera, melcochudas por dentro

Estilo de vida

Hay postres que pruebas una vez y ya, y hay otros que no te sueltan la cabeza. Las cookies de chocolate están claramente en el segundo grupo. Son de esas recetas que llenan la casa con el aroma más rico, hacen que chicos y grandes esperen frente al horno y desaparecen antes de que terminen de enfriarse. Si sueñas con cookies de bordes crocantes, corazón suave y chicloso, y chocolate derretido en cada mordida, estás en el lugar correcto.

El secreto no está en ingredientes complicados ni en técnicas difíciles. Está en las proporciones, en la calidad del chocolate y en unos cuantos tips que hacen una diferencia enorme. Con esta receta vas a lograr un resultado que se siente de panadería buena, sin necesidad de saber nada de pastelería fina.

El secreto para que queden suaves

Si alguna vez intentaste hacer cookies y te salieron duras o secas, lo más probable es que el problema haya estado en el horneado o en las proporciones de azúcar. El azúcar rubia les da humedad y hace que el interior quede más chicloso, mientras que la blanca crea esa costra crocante que todos queremos. La combinación de las dos es la que da el equilibrio perfecto.

Igual de importante es no dejarlas más tiempo del necesario en el horno. Tienen que salir cuando el centro todavía se ve un poquito blando, porque van a seguir cocinándose mientras se enfrían.

El chocolate hace toda la diferencia

En una receta tan simple, la calidad de los ingredientes es la protagonista. Lo ideal es usar dos tipos de chocolate distintos: el chocolate con leche aporta dulzor y una textura cremosa, mientras que el chocolate negro en cobertura le da intensidad y un sabor más lleno.

Pica el chocolate en trozos grandes e irregulares en lugar de usar chispas o gotas. Así se forman esas bolsas de chocolate derretido dentro de las cookies que son, honestamente, lo mejor de todo.

Ingredientes

225 g de mantequilla sin sal

150 g de azúcar rubia

100 g de azúcar blanca

dos huevos grandes

una yema adicional

una cucharadita de extracto de vainilla

300 g de harina para todo uso

una cucharadita de bicarbonato de sodio

media cucharadita de sal

200 g de chocolate con leche

200 g de chocolate negro en cobertura

Preparación

Precalienta el horno a 190 grados.

Bate la mantequilla con los dos azúcares hasta que la mezcla se ponga esponjosa.

Agrega los huevos de a uno y después la yema adicional junto con la vainilla.

En otro bol, mezcla la harina, el bicarbonato y la sal.

Une las dos mezclas sin batir de más.

Agrega el chocolate picado en trozos gruesos.

Forma bolitas de masa y ponlas en una bandeja con papel manteca, dejando bastante espacio entre una y otra.

Hornea unos 10 a 12 minutos, hasta que solo los bordes tomen color.

Déjalas reposar cinco minutos antes de pasarlas a una rejilla.

Los pequeños secretos que hacen una diferencia enorme

Si quieres un resultado todavía más sabroso, deja la masa en la refri alrededor de una hora antes de hornear. Así los sabores se integran mejor y las cookies conservan una forma más bonita. Y una pizca de sal en escamas justo cuando salen del horno levanta el chocolate y crea una contraposición buenaza entre lo dulce y lo salado.

Puedes adaptarla a tu gusto

Esta receta es una base ideal para un montón de variaciones. Puedes agregar nueces tostadas, avellanas o pecanas para más crocantez. Si te gustan los aromas, un poquito de canela o una pizca de café instantáneo hacen que el chocolate se sienta más intenso. Y si eres team chocolate blanco, puedes reemplazar parte de la cobertura con chocolate blanco o incluso sumar arándanos deshidratados.

Así se mantienen como recién horneadas

Guarda las cookies en un envase hermético y se van a mantener suaves por varios días. Si quieres tener siempre masa lista, forma las bolitas y mételas al congelador, para hornearlas cuando se te antoje.

Si te salen y desaparecen en una sola tarde, no es tu culpa: es la receta. ¿Te animas a probarlas con chocolate blanco o te quedas fiel al negro?