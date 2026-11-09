Milena Zárate y su soltería: futbolistas, sugars y colágenos le mandan su currículum por Instagram

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Milena Zárate está soltera y no piensa apurarse para dejar de estarlo. La cantante contó cómo la pasó después de terminar con el tatuador Carlos Mendoza —que está en Estados Unidos— y contó que los pretendientes le llueven, pero que no está lista para abrirle el corazón a nadie.

Semanas duras y una conversación pendiente

Zárate reconoció que han sido semanas de mucho dolor y de extrañarlo, y que pese a su carácter no pensó que le fuera a dar tan fuerte. Lo más duro, contó, fue volver a sentir esos ataques de ansiedad y pánico que no sentía hace años.

Sobre cómo acabó todo, explicó que terminó con él por teléfono, porque él vive en Estados Unidos. ¿Queda una conversación pendiente cara a cara? Sí, de todas maneras, aunque no sabe si para volver.

Le mandan el currículum por Instagram

Los pretendientes ya empezaron a tirar maicito y son de todas las edades, varios con billetera grande. Ella misma lo dijo: hay un montón, pero no está lista para abrirle el corazón a nadie. Para manejarlos, dice que puso el parche invitando a salir.

¿Y de dónde salen? Del Instagram, nada menos: le mandan sus verdaderos currículums y hay de todo. Futbolistas, sugar daddies, colágenos. "Hay a la carta, pero no quiero nada ahorita", contó. Tampoco todo es romanticismo: le han ofrecido viajes y perfumes, y dice que los hombres usan todas sus estrategias para que caiga, y que con ella no va.

Le preguntaron si al menos para un choque y fuga, y la respuesta fue corta: no es mujer de eso, nunca ha sido capaz de estar con alguien por un rato y prefiere lo seguro. Y si alguien cree que se impresiona con lo material, está perdiendo el tiempo: el hombre que entra por la plata lleva desventaja, porque lo que quiera se lo da ella misma.

Con ella no van los vagos

En esa misma línea aclaró que no es interesada ni pechadora, y que los vagos no tienen chance por una razón bien simple: hija tiene una sola. El hombre que esté a su lado tiene que ser chamba y su compañero. De paso negó que haya mantenido a alguna pareja: nunca estaría con un vago, y le han tocado hombres humildes y trabajadores, pero no mantenidos.

También le preguntaron si alguna pareja quiso condicionarla con su forma de vestir. Respuesta: no, y no hay negociación con eso. Si alguien lo intenta, "lo mandaría por un tubo".

Edwin Sierra, el perdón y el tren

Con el padre de su hija, Edwin Sierra, la relación cambió para bien: entiende que la prioridad es la felicidad de su hija y siente que están pasando por un buen momento. Dice que ya lo perdonó y que es amiga de todos sus ex, sin rencores. Con Edwin no son reparceros, pero se llevan mejor que antes. Amigos con derecho, ni loca: eso no, y con un ex jamás volvería.

Sobre la suerte en el amor no se queja: cree que todas las personas llegan a tu vida para dejar una enseñanza. Y cuando le preguntaron por esa frase de que se te puede pasar el tren, respondió que prefiere que se le pase el tren a estar con un hombre que no la haga feliz. Dijo que es más difícil soltar a alguien que amas que quedarse en una relación por miedo a la soledad.

¿Fue migajera alguna vez? Sí, admitió. Cuando estaba con el papá de su hija llegó a rogarle que no la dejara y que no se rompiera su familia, pero una aprende de los errores.

¿Y la valla para el próximo galán? No pone vallas, dice que amarla es muy simple. Lo único que pide es un hombre al que admire y respete. Se define como apasionada, detallista, consentidora y una buena mujer.

Ahora lo que viene es música

Zárate ya tiene plan: pronto lanza "Llegaste tú", una salsa y la primera vez que canta salsa urbana. Después viene una cumbia, y tiene en cola como seis canciones por salir.

Así que pretendientes sobran, ofertas sobran y canciones también. Lo único que escasea son las ganas. ¿O ustedes sí le darían el visto bueno a alguno de esos currículums de Instagram?