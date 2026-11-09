Carlos Thornton y sus dos episodios cardíacos: “Un día antes de cumplir 41 me dio un infarto”

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Carlos Thornton, que cumplirá 56 años el 25 de diciembre, habló de su salud y contó que atravesó dos episodios médicos relacionados con su corazón. El actor peruano reveló que atravesó dos episodios cardíacos que lo llevaron al quirófano y que siente que la vida le dio una segunda oportunidad de vivir, más de una vez.

El primero ocurrió un día antes de su cumpleaños número 41. “Un día antes de cumplir 41 me dio un infarto y me tuvieron que operar”, recordó. La emergencia fue tan delicada que los médicos tuvieron que intervenirlo quirúrgicamente.

Años después llegó el segundo episodio. El 5 de octubre lo intervinieron otra vez, y, según explicó, su corazón estaba funcionando al 30%.

En la misma conversación hubo espacio para sus hábitos. Thornton contó que suele beber alcohol únicamente una vez al año y descartó necesitar la famosa pastillita azul.

Cuando el tema fue la muerte, el actor aseguró que no le tiene miedo, aunque sí espera que ese momento lo encuentre acompañado. “Solo espero que me encuentre con mi familia, rodeado por los míos”, expresó.

Thornton es un actor peruano que alcanzó popularidad en la década de los noventa gracias a sus participaciones en exitosas producciones televisivas. Recientemente participó en la película ‘Chavín de Huántar: el rescate del siglo’.

Dos episodios cardíacos, dos pasadas por el quirófano y un corazón que llegó a funcionar al 30%: Thornton contó además que no le teme a la muerte y que espera estar rodeado de los suyos cuando llegue ese momento.