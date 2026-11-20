Espectáculos

Pierce Brosnan ya le puso la alfombra roja a Robert Pattinson. El actor irlandés, que interpretó a James Bond en cuatro películas, le dio la bienvenida a su colega al universo del agente 007 después de que se confirmara su elección como el nuevo Bond, en reemplazo de Daniel Craig.

El saludo lo publicó en su cuenta de Instagram, donde además compartió una imagen de Pattinson caracterizado como el futuro 007. «Querido Robert: Bienvenido al universo Bond. Vas a estar magnífico», escribió.

Ojo con el detalle: la noticia no es la elección, que se conoció el lunes, sino la reacción del Bond que ya pasó por ahí. Y no fue un saludo de trámite. Brosnan recordó que guarda muy buenos recuerdos del tiempo que ambos compartieron durante el rodaje de Recuérdame (Remember Me), la película dirigida por Allen Coulter.

Un cierre en irlandés

«Ha sido una alegría verte construir una trayectoria extraordinaria y seguir creciendo profesionalmente, superándote en cada paso. Disfruta del viaje. Grá mor (con mucho cariño, en irlandés), Pierce», terminó.

Decirle a un futuro Bond que se disfrute el viaje, y cerrarlo en irlandés, es de alguien que sabe perfectamente qué viene después de la alfombra roja.

El camino hasta el 007

La elección de Pattinson como el próximo James Bond, en reemplazo de Daniel Craig, se dio a conocer el lunes. Brosnan, en cambio, conoce de sobra lo que es esperar ese llamado: a él le ofrecieron interpretar al agente 007 en 1986, cuando se buscaba un sucesor para Roger Moore, pero no pudo aceptar el papel por su contrato con la serie Remington Steele, la producción que lo lanzó a la fama.

Cuando llegó una nueva oferta, después de las dos películas protagonizadas por Timothy Dalton, no dudó en asumir el personaje. Su paso por la franquicia dejó cuatro títulos: GoldenEye (1995), El mañana nunca muere (1997), El mundo nunca es suficiente (1999) y Otro día para morir (2002). En esas cuatro entregas le puso su ironía, su porte y su sonrisa al agente secreto.

Con el visto bueno del que ya estuvo en el puesto, Pattinson arranca con ventaja. ¿Le compramos el pase desde ahora o esperamos al primer tráiler?