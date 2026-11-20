Estilo de vida

Los dermatólogos advierten que el 67% de las infecciones de piel y de las irritaciones en los ojos viene de productos vencidos o de cosméticos que ya se cargaron de bacterias. O sea: limpiar el neceser cada cierto tiempo no es un capricho de alguien obsesionado con el orden, es higiene básica. Los cosméticos tienen fecha de vencimiento y no es una simple recomendación, es una regla.

Desde el momento en que abres la caja y el contenido toca el aire, el reloj empieza a correr en contra.

En redes sociales sobran los videos de colecciones que parecen mini almacenes: estantes con decenas de productos de maquillaje y decenas de líneas de cuidado facial. Impresionan, claro. Pero además de la pregunta obvia —¿de verdad necesitamos tanto?— hay un tema más serio que solemos pasar por alto: la seguridad. Un estante lleno se ve lindo en el video, pero cada frasco abierto es un reloj corriendo, y eso no se ve en la cámara lenta.

Los más delicados: ojos, uñas y esponjas

Las máscaras de pestañas, los delineadores líquidos y accesorios como las limas de uñas y las esponjas de baño son los artículos más sensibles de la lista. Se usan en zonas en contacto directo con mucosas o se quedan guardando humedad, así que su ciclo de vida es extremadamente corto y el reemplazo tiene que darse sí o sí dentro de ese plazo.

Un año y se acabó

En este grupo están la mayoría de los productos de maquillaje de base, como la base y el corrector, y también los activos de cuidado facial. Sueros, cremas para ojos y limpiadores para el acné pierden efectividad y seguridad después del primer año.

Año y medio, el límite

Los productos de textura más rica —sombras en crema, brillos labiales y cremas faciales en tarro— aguantan un poco más. Pero como su consistencia es la favorita de las bacterias, el año y medio es el tope absoluto que no deberías pasar si no quieres sorpresas desagradables en la piel.

Los campeones: dos años

Los lápices de ojos y de labios, los labiales, las sombras en polvo, los polvos y los esmaltes de uñas pueden quedarse en tu repisa dos años completos. Su forma seca o su composición los hace menos vulnerables a las bacterias, siempre que los guardes en un lugar fresco y con sombra.

Del baño, tres años

Los productos de ducha —champú, gel de ducha y acondicionador—, junto con los perfumes y las lacas para el cabello, tienen la vida más larga de todas. Por los conservantes que contienen, se mantienen funcionales hasta tres años, eso sí, solo si no estuvieron expuestos a temperaturas extremas ni a luz solar directa. Son los que sobreviven a la mudanza y al desorden del cajón.

Las señales que no fallan

Aunque la fecha diga otra cosa, el producto te avisa solo. Si notas la mínima diferencia en el color, si la textura se alteró o si los ingredientes se separaron, ya toca tirarlo al tacho. Y ojo con el aroma: cualquier cambio en el olor o una sensación desagradable al aplicarlo en la piel son indicios claros de que ese cosmético ya no es seguro. Si el olor te parece raro pero igual lo quieres usar, piénsalo dos veces.

Revisa tu neceser con calma y sin llorar. ¿Cuál es el producto más viejo que tienes ahí? Si te dio vergüenza pensarlo, ese va primero al tacho.