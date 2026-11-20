Espectáculos

Brad Pitt vuelve a interpretar a Cliff Booth. Las nuevas desventuras de Cliff Booth es la continuación de Érase una vez... en Hollywood, esta vez centrada en el especialista de cine, con guion de Quentin Tarantino y dirección de David Fincher. Se estrena en salas Imax el 25 de noviembre de 2026 y aterriza en Netflix el 23 de diciembre. Después de un pase en Los Ángeles ya aparecieron las primeras reacciones de la prensa, y el arranque pinta bien.

Antes de emocionarse: no son críticas completas. El embargo para las reseñas extensas vencía el 19 de noviembre de 2026, pero lo que circula son impresiones breves que Netflix dejó publicar después de la presentación. El consenso inicial es favorable y se apoya en el regreso de Pitt, la ambientación setentera y el cruce entre el guion de Tarantino y la dirección de Fincher.

Lo que dicen los que ya la vieron

Clayton Davis la calificó como una película "desenfadada, salvaje y divertida". Para él, Pitt firma su mejor trabajo desde la entrega anterior, y puso a Elizabeth Debicki, Scott Caan y Peter Weller entre lo que hay que mirar. También apuntó que la fotografía refuerza ese vínculo entre la ciudad y el cine que ya definía a la primera película.

Simon Thompson la describió como una carta de amor a Los Ángeles, con un reparto diverso y un cierre ardiente. Y de paso dejó el dato que puede dividir al público: es una película de desarrollo más lento que la original, con una construcción pausada antes del último tramo.

Zach Pope celebró la trifecta entre el caos de Tarantino, la atención de Fincher al detalle y el personaje de Cliff Booth. Drew Taylor comparó a los dos cineastas con mantequilla de cacahuete y chocolate y recomendó verla en la pantalla más grande posible. Entre los elogios también aparecen la química entre Pitt y Debicki, la reconstrucción del Hollywood de los setenta y ese aire de película de convivencia entre personajes.

No todo fue aplauso. Courtney Howard consideró que el filme tarda en tomar forma, aunque destacó su tono de cine negro y el trabajo de Debicki y Weller. Erik Anderson señaló que tiene secuencias enérgicas y divertidas, pero la sintió irregular en el tono, y opinó que la propuesta de cine negro de los setenta podría haber tenido más desarrollo. Son reservas que contrastan con quienes le celebran el humor, la violencia y el desenlace.

Un primer borrador de 230 páginas

El filme dura dos horas y 23 minutos. Fincher contó que el primer borrador tenía 230 páginas y que recortó 60 antes del rodaje: describió ese material inicial como "dos películas" y explicó que buscó concentrar la narración en los encuentros entre personajes de los márgenes de Hollywood. También aclaró que no se trata solo de una historia de especialistas ni de una película sobre rodajes, sino de una historia de Los Ángeles. Esa idea aparece también en los comentarios de quienes ya la vieron.

Qué cambia frente a 2019

La nueva historia transcurre en 1977, ocho años después de Érase una vez... en Hollywood. Pitt retoma al especialista, que ahora trabaja como solucionador de problemas para un estudio de Hollywood, una chamba que lo mete en un encargo ligado a un actor conocido y en una situación que se le va de las manos. El reparto incorpora a Elizabeth Debicki, Scott Caan, Yahya Abdul-Mateen II, Carla Gugino y Peter Weller.

Es la primera vez que Fincher y Tarantino trabajan juntos: uno dirige, el otro escribe. Tarantino no asumió la dirección porque mantiene su intención de dirigir solo un largometraje más antes de retirarse de esa función.

Cliff Booth apareció por primera vez en Érase una vez... en Hollywood, escrita y dirigida por Tarantino, donde Pitt era el doble de riesgo y asistente de Rick Dalton, un actor de televisión interpretado por Leonardo DiCaprio que intentaba sostener su carrera en un Hollywood que cambiaba durante 1969. Esa película recaudó 410 millones de dólares en la taquilla mundial y recibió 10 nominaciones a los Premios Oscar: Pitt ganó la estatuilla a mejor actor de reparto y la producción se llevó la de mejor diseño de producción.

Las primeras opiniones apuntan a una película menos pegada a la nostalgia de 1969 y más metida en la deriva de Booth por el Los Ángeles de 1977.

Así que menos recuerdo y más personaje. El 25 de noviembre se estrena en Imax y el 23 de diciembre cae en Netflix: ¿pantalla gigante o sofá y cobija?