Magaly Medina y Alfredo Zambrano estrenan casa con su cóctel taurino

Espectáculos

Como cada temporada taurina, Magaly Medina y su esposo, Alfredo Zambrano, reunieron en su casa a un grupo de amigos aficionados a la tauromaquia para compartir un cóctel. Hasta ahí, la tradición de siempre.

Lo nuevo estuvo por el lado de los anfitriones: fue la primera vez que la pareja abrió las puertas de su nueva residencia para recibir a sus invitados. Estreno de casa y de salón, con la misma excusa de todos los años.

Entre conversaciones y brindis, los invitados compartieron una noche de camaradería. La cita fue en vísperas de las corridas de la Feria del Señor de los Milagros en la Plaza de Acho.

Recibir amigos en temporada taurina ya es costumbre de la pareja; lo que cambió fue la casa.

¿Y ustedes, se animarían a ese cóctel o solo irían por el chisme de la casa nueva?