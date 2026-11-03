Laura Bozzo salió de UCI y ya está consciente: le daban solo 10% de probabilidades de salir de esta

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Laura Bozzo ya está consciente y salió de la Unidad de Cuidados Intensivos. La conductora peruana estuvo muy cerca de no contarla: cuando ingresó al hospital le daban apenas 10% de probabilidades de salir de esta. El dato lo dio su hija, Victoria de la Fuente, en una entrevista televisiva, después de varios días de silencio.

Todo empezó con una úlcera que se reventó y derivó en una peritonitis, la infección abdominal que puso su vida en riesgo extremo. "Ella tenía una úlcera, la úlcera reventó y entró en peritonitis", explicó Victoria.

El diagnóstico inicial fue desesperanzador: la gravedad del cuadro redujo al mínimo las expectativas de recuperación. Con ese panorama, la familia optó por no dar declaraciones públicas mientras Bozzo atravesaba la etapa más crítica.

Su hija explicó que prefirieron mantener la reserva porque el estado de la conductora cambiaba constantemente: en cuestión de horas podía registrar una leve mejoría o sufrir una recaída severa.

Victoria y su hermana se organizaron para no dejarla sola en ningún momento. Estuvieron con ella las dos semanas que pasó en Cuidados Intensivos, la etapa más delicada de todas,.

La noticia que la familia esperaba llegó: Bozzo salió de la UCI, se encuentra totalmente consciente y muestra una evolución positiva. "Ya va de salida", dijo su hija, y agregó que el cuadro está mucho más controlado.

Por ahora la recuperación avanza paso a paso, y la batalla más dura parece haber quedado atrás.

La presentadora estuvo varios días en silencio y lejos del ojo público, mientras sus miles de seguidores en América Latina esperaban noticias.

Según lo informado el 2 de noviembre, Laura está consciente y su cuadro está más controlado.