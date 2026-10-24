Suheyn Cipriani rompe en llanto al anunciar una decisión "trascendental": ¡Va con todo por el Miss Perú!

Espectáculos

¡Prepárense para el drama! Ayer viernes 23 de octubre, Suheyn Cipriani nos dejó con el corazón en la mano al no poder contener las lágrimas durante un anuncio súper importante. En el pódcast ‘No aclares que oscureces’ del canal ‘Q+’, la modelo confirmó que ese día sería su último episodio, marcando el fin de su etapa en el proyecto. Y el motivo es tan grande como su emoción: ¡el Miss Perú!

Con la voz quebrada y la emoción a flor de piel, Suheyn explicó que su salida es clave para enfocarse por completo en el certamen de belleza, donde tiene un solo objetivo: llevarse la corona para representar a Perú en el Miss Universo. "Estoy en el Miss Perú y ustedes saben que es mi sueño más grande. Llevo nueve años detrás de esta corona, compitiendo nacional e internacionalmente”, dijo, dejando clarísimo que esto no es un capricho, ¡es la meta de su vida! Según contó, está mentalizada en conseguir esa corona este 2026.

La preparación para un concurso así requiere tiempo: según Suheyn, el Miss Perú es en diciembre y exige más esfuerzo de lo que muchos imaginan. La 75.ª edición del certamen nacional, el Miss Perú 2027, está programada para el 13 de diciembre de 2026, y cada día cuenta. Luren Márquez, la actual Miss Perú, entregará la codiciada corona al final del evento, y Suheyn quiere que sea ella quien la reciba.

El camino no es fácil. Inicialmente, un grupo de 50 postulantes soñaban con el título, pero esa cifra se redujo a 30 candidatas después de una evaluación televisada en ‘Mande quien Mande’. Ahí, las exreinas de belleza Camila Escribens y Romina Lozano formaron parte del jurado.

Aun con la tristeza de la despedida, la modelo no cerró la puerta a un posible regreso. Con la voz aún quebrada, agradeció la oportunidad y la confianza que le brindó el canal de María Pía Copello. “Ya no los voy a acompañar más en el programa. Los voy a extrañar muchísimo, pero espero que luego del concurso pueda regresar. Gracias a Pía por confiar. Espero volver de vez en cuando. Nos vemos en las redes”, expresó. Así que, fans del pódcast, ¡hay esperanza!

Suheyn tiene claro su objetivo: llegar al Miss Perú con todo su esfuerzo.