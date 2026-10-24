Rosángela Espinoza vs. Karen Dejo: ¡El pleito que nadie esperaba en Esto Es Guerra!

Espectáculos

El set de Esto Es Guerra Desafío 14 fue testigo de una verdadera batalla campal cuando Rosángela Espinoza decidió reclamar por una supuesta manipulación en la ronda que la enfrentó a Karen Dejo y Onelia Molina. Rosángela, conocida por su entrega total en cada competencia, no se guardó nada al sentir que algo no andaba bien. Pero la cosa se puso intensa cuando Karen Dejo, la famosa 'sabrosura' y reconocida actriz y bailarina peruana, empezó a dar su descargo para desestimar la queja de Rosángela.

Fue en ese momento que la situación explotó: Rosángela, sin pensarlo dos veces, la mandó a callar EN VIVO, desatando la furia de Karen. La discusión subió de tono rápidamente. Karen no se amilanó y le respondió que el mundo no gira alrededor de Rosángela. Rosángela insistió en que siempre hacen trampa, y Karen cerró ese primer round verbal diciendo que no tiene derecho de ofender. Inmediatamente, Onelia Molina alzó la voz para defender a su compañera, recordándole a Rosángela: "Rochita, pero tú no puedes callar a las personas, todos tenemos derecho a hablar".

Las chispas vuelan con Katia Palma

No contenta con el enfrentamiento en el campo de juego, Katia Palma, la conductora del programa, echó más leña al fuego con unos comentarios que minimizaban a Karen Dejo frente a Rosángela. Katia dijo que Karen no le gana ninguna a Rosángela y que esta le viene ganando hace días. Este comentario de la conductora venía después de que Rosángela aprovechara una ventaja en una difícil ronda contra Karen para hacerle una pequeña burla segundos antes de tocar la campana, mostrando su 100% en la competencia y dejando claro que nadie está seguro en el programa.

Karen Dejo contraataca sin filtros

Con los ánimos caldeados y cansada de los ataques, Karen Dejo pidió la palabra este martes 5 de mayo en Esto Es Guerra Desafío 14. Decidió que era momento de disparar contra Rosángela Espinoza. Sin medir sus palabras, Karen aseguró que Rosángela no es buena en la competencia porque no se concentra. Dijo que, con tantos años en Esto Es Guerra, debería ser buena, y que si no lo es, es porque se conforma con mover la lengua. "Yo me río mucho ¿Es en serio?", indicó.

Katia Palma intentó intervenir, recordando que la pregunta original había sido para Melissa Loza, quien no había confirmado ni desmentido nada, y que su respuesta dejaba entrever cosas que no eran ciertas para la conductora. Pero Karen retomó la palabra, criticando que se le diera tiempo a la 'Roucha' para hablar cosas disparatadas, y dijo que le parecía el colmo dar tiempo a esas tonterías absurdas. Rosángela, para calentar más la situación, se indignó y afirmó que para ella no era una tontería por sus 'malas prácticas'. Karen insistió en que sí lo era y le pidió que entrenara y se preocupara, pues tiene un coach.

Karen tilda a Rosángela de infeliz

La discusión no tuvo techo. Karen Dejo fue más allá y tildó a Rosángela de infeliz, asegurando que nadie la quiere. Le dijo que bota veneno por la boca, que es oscura, y puso en duda que fuera feliz.

La "boca sucia" y los dardos constantes

Finalmente, Karen Dejo decidió sacar a la luz un incidente anterior, revelando el origen de su resentimiento y llegando al extremo de llamar a Rosángela "boca sucia" y "boca asquerosa". Según contó, salió del baño mientras conversaba con su hija y Bruno le hacía la guardia a Rosángela para una entrevista; esta le dijo algo con cara desagradable y, al preguntarle qué había dicho, respondió que cuando dijera su nombre se referiría a ella. Entonces Karen pensó que "esta chica tiene boca sucia, boca asquerosa". Además, aprovechó para 'cuadrarla' por sus ataques constantes frente a cámaras: dijo que el viernes ella dio un testimonio tranquilo, pero que le duró muy poco, porque siempre lanza dardos e insultos, y que eso no borra lo que ha dicho de Melissa y de ella.

En fin, parece que la tregua entre estas 'guerreras' es solo una fantasía. ¿Qué será lo siguiente que se saquen en cara?