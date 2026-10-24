Melcochita vs. hijas en vivo: ¡Se armó el show por la platita y el depa!

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Melcochita la cosa se puso intensa durante 'Magaly TV La Firme'. En pleno programa, el cómico se unió a una llamada para responderle a sus hijas Susan y Yessenia Villanueva, quienes lo cuestionaban sobre la compra de un departamento a nombre de su actual pareja, Heydi Amado. Lo que empezó como una conversación sobre el patrimonio del humorista terminó en una acalorada discusión, con reproches de lado y lado.

La tensión escaló rapidísimo, con Melcochita, cuyo nombre real es Pablo Villanueva, entrando a la conversación con un claro fastidio por los comentarios que hacían sus familiares. saludó al conectarse a la llamada y se refirió a ellas como "estas señoras, que son mis hijas". El cómico no se guardó nada y les echó en cara a Susan y Yessenia que habían vendido los tres carros que él tenía. Y no solo eso, afirmó que de los dieciocho mil dólares que ganó en un mes de gira, solo trajo cuatro mil, ¡porque el resto fue para ellas! Las llamó "malagradecida" por este supuesto reparto de la plata.

Para defenderse de los cuestionamientos que estaba escuchando durante la entrevista, Melcochita trajo a colación un evento que se realizó en el Parque de la Amistad, al que habrían asistido mil trescientas personas. Según él, los organizadores le ofrecieron quedarse con los ingresos de la taquilla y la venta de licor, por lo que cuestionó que se pusiera en duda el dinero que habría obtenido de aquella actividad. "O sea que yo trabajé gratis en el evento... que los que hicieron la fiesta me dijeron: ‘Melcochita, la taquilla y el licor es suyo’", afirmó.

La versión de las hijas: ¿Quién tiene la razón?

Pero Susan y Yessenia no se quedaron calladas. En medio de la discusión, una de ellas fue al grano y lo contradijo en seco: el departamento se compró mucho antes del evento, y el pago de esa fiesta "recién le han pagado esta semana". ¡Ay, Melcochita, la cronología no te ayuda! El cómico, medio mareado con las fechas y entre intervenciones cruzadas, lanzó un "¿Cuál dinero? ¿Cuál dinero? Antes de que esté la función, señora", intentando defender su versión. Magaly Medina, como buena jueza, tuvo que intervenir para que la conversación no se volviera un trabalenguas difícil de seguir.

Al final, Melcochita admitió que sí había recibido dinero por la celebración: "Yo sí he recibido plata", y agregó que todo era para él. Y sí, también confirmó que usó un adelanto de esa plata para la compra del inmueble, explicando: "Me dieron un adelanto. Yo le pedí por favor a los señores, a mis amigos". Parece que la versión de las hijas tenía algo de cierto sobre los tiempos.

¿Carros regalados o 'papeletas y todo'?

La discusión dio un giro más personal cuando las hijas cuestionaron sus responsabilidades como padre y los supuestos 'regalos'. Una de ellas, con pruebas en mano, le dijo a Melcochita: que tenía su prueba y su voucher y que nunca él le pagó nada. Y le pidió que aprendiera a ser padre, porque según ella nunca les dio nada.

El cómico, para no quedarse atrás, se defendió recordándole a Yessenia los supuestos 'regalos' que les había hecho cuando eran más jóvenes. le reclamó que le había regalado un carro, insistiendo en que también le había comprado una mototaxi y otro vehículo. Pero Yessenia respondió que era un carro viejo, que luego se lo quitaron y que tenía papeletas. ¡Plop! Melcochita insistió en reclamarle una respuesta, pero la hija mantuvo su versión de los hechos, con las voces superponiéndose.

Con tanto dimes y diretes en vivo, parece que a esta novela familiar aún le quedan varios capítulos, ¿quién será el siguiente en subirse al ring?