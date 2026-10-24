¡Bombaza en Yo Soy 2026! Un "José Madero" que la rompió y la "despedida" más graciosa de Cachín

Espectáculos

Jaril Ayala llegó al casting de "Yo Soy" para presentarse como José Madero, vocalista de PXNDX. Antes de su presentación, Carlos Alcántara le preguntó si estaba en personaje o si trabajaba como sacerdote, ya que llevaba un alzacuello. Jaril aclaró que era parte de su caracterización. Además, contó que su banda tributo tiene un nombre muy llamativo: "Para ti con desprecio".

El participante sorprendió con su excelente imitación y el jurado le dio un "sí" unánime. Ricardo Morán comentó: "De todos los José Madero que han venido en 14 años (…) tú eres de lejos el mejor".

Al salir de la audición, Ricardo Morán tuvo unas bonitas palabras para Alicia Mercado: consideró que puede ser jurado sin problema, ya que cuenta con el talento suficiente para ejercerlo. Alicia reemplazó a Carlos Alcántara como jurado en esta audición.

Mientras tanto, Franco Cabrera y el equipo de producción bromearon con Carlos Alcántara gritando "¡Cachín, presente!", simulando que se despedía de "Yo Soy" tras dejar de ser jurado. Carlos siguió la broma, se despidió de todos y salió por la puerta central de los participantes, regalando un paso de baile con el humor que lo caracteriza.