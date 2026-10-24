Maricarmen Marín casi aterriza de cara en Esto es Guerra: ¡El reencuentro con Katia Palma trajo de todo!

Espectáculos

Maricarmen Marín y Katia Palma se reencontraron en 'Esto es Guerra' después de más de cuatro años y la cosa no pudo ser más... ¡movida! La cantante, exintegrante de Agua Bella, casi termina en el suelo en pleno programa, pero la sacó barata.

La reunión de este par de talentos, que no compartían set desde julio de 2022 cuando eran jurado en 'Yo Soy', fue de lo más esperado. Katia Palma, la anfitriona, preparó una entrada con bombos y platillos, apareciendo completamente cubierta como un personaje misterioso, ¡para luego revelar que era Maricarmen Marín! Así la presentó, antes de darle un abrazo.

Pero Maricarmen, que no pierde el tiempo, no se guardó nada al saludar a Katia. ¿Le tiró una pullita? Le preguntó entre risas: "¿Pensabas que era Johanna, no?", haciendo referencia a esos rumores sobre la supuesta mala relación entre Katia y Johanna San Miguel. Katia respondió, también entre carcajadas, que se callara. ¡Puro fuego en el set!

El chismecito fue solo el preámbulo porque lo más épico vino después. Mientras Maricarmen saludaba a los participantes de 'Esto es Guerra', sufrió un resbalón que estuvo a punto de hacerla caer. El competidor Kevin Díaz reaccionó rápido y logró sostenerla para evitar la caída. Marín, lejos de mostrarse avergonzada, lo tomó con humor, y Katia también se acercó para ayudarla.

Maricarmen estaba en 'Esto es Guerra' para promocionar su espectáculo "Navidad Maricarmen: 10 Años de Magia", que por primera vez llega al teatro. En una entrevista reciente para el pódcast de Magaly Medina, la cantante compartió la historia detrás de este show, una bastante conmovedora. Contó cómo la pérdida de su madre, ocurrida un 21 de diciembre, cambió por completo la Navidad en su casa. "Ese disco nació de uno de los dolores más grandes de mi vida. Mi mamá falleció un 21 de diciembre y las Navidades, que eran una algarabía en mi casa, se convirtieron en un funeral", relató Marín.

Ahora, este dolor lo canaliza en música y en este espectáculo que tendrá cuatro funciones en el Teatro Canout de Miraflores. Las fechas para no perdérselo son el sábado 12 y domingo 13 de diciembre, con dos funciones cada día: a las tres de la tarde y a las seis de la tarde.

Un reencuentro con chismecito, risas y un resbalón que casi termina en blooper. ¿Alguien más cree que esta dupla debería tener un programa propio?