Karla Tarazona y su 'no' rotundo a ser 'La Incondicional' de Christian Domínguez

Espectáculos

¡Atención, gente! Karla Tarazona habló sobre si es la 'incondicional' de Christian Domínguez. La conductora lo dijo todo en un divertido recorrido en carro junto a Edson Dávila, el popular ‘Giselo’. ¡Imagina la escena: baladas clásicas en español a todo volumen y el chismecito caliente saliendo a flote sobre su relación con el cantante de cumbia!

Durante la travesía musical, Karla dejó clarísimo que ella no es de las que arman líos por cualquier cosa, ¡para nada! Dijo que no es de pelearme y explicó que hay cosas que no le quitan el sueño. Ella prefiere mantener una actitud zen, tranquila, en lugar de reaccionar de malas y perder la cabeza. ¡Una lección de vida para muchos de nosotros!

Pero el momento cumbre llegó cuando ‘Giselo’ le lanzó la pregunta que todos esperaban: ¿qué canción le dedicaría a Christian? Y, ¡sorpresa de sorpresas!, Karla empezó a corear 'Mío', de Paulina Rubio. Después, Edson Dávila, con esa chispa que lo caracteriza, no pudo evitar mencionar 'La incondicional', el temazo de Luis Miguel, y le preguntó si esa era su canción ahora que era la esposa de Domínguez. La respuesta fue un NO rotundo, sin titubeos.

“A mí me da risa cuando me dicen incondicional”, sentenció Karla, y para que no queden dudas, explicó su visión del asunto: “Yo interpreto incondicional cuando una persona regresa y se va, pero yo nunca tuve ese tipo de relación con él”. ¡Punto para Karla!

La banda sonora del viaje siguió con 'Espacio sideral' de Jesse & Joy, y ahí fue cuando Edson Dávila le mandó una indirecta a Christian Domínguez a propósito de lo que le dedicaba su esposa. le dijo ‘Giselo’ que, si la perdía, ya sería un lorna,

Recordemos un poco de esta historia de nunca acabar. Karla Tarazona y Christian Domínguez oficializaron su romance en noviembre de 2013. Su relación tuvo de todo: momentos públicos que nos dejaron con la boca abierta, matrimonios simbólicos que daban que hablar y, claro, el nacimiento de su hijo. Pero como en toda novela, también hubo dramas, terminando entre conflictos y cuestionamientos. Tras la separación, pasaron varios años distanciados, cada uno por su lado. Con el tiempo, retomaron el contacto y dieron una nueva oportunidad a su relación. En junio de 2026, la pareja contrajo matrimonio civil, dando inicio a una nueva etapa juntos.

Así que, aunque las preguntas punzantes de ‘Giselo’ y las baladas que sonaron en el auto volvieron a poner su historia en el centro de la conversación, Karla Tarazona dejó muy clara su propia interpretación de lo que significa ser “la incondicional”. ¿Alguien más cree que esta historia tiene más capítulos que una novela turca? ¡A esperar el siguiente!